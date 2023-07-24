KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Bu tariften bir tutam sürmeniz yeterli

    İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Bu tariften bir tutam sürmeniz yeterli

    24.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstenmeyen tüyler özellikle kadınların en rahatsız olduğu durumlar arasında yer alıyor. Jilet ve ağda işlemlerinden sonra hemen geri çıkan istenmeyen tüyler yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu tüylerden kurtulmak için sizler için doğal bir kür tarifi hazırladık. İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyan bu kürü düzenli kullandığınız takdirde sonucu inanamayacaksınız.

    İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemler ya çok pahalı ya da tüyleri kısa sürede eski haline getiriyor. Kadınlar istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için doğal ve kesin çözümler arıyor. Bizde sizler için evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz ve istenmeyen tüylerinizin kökünü kazıyacak bir kür tarifi hazırladık. Bu tariften bir tutam sürmeniz yeterli olacak....

    Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karıştırılmasıyla elde edeceğiniz bu kür, düzenli olarak kullandığınız takdirde tüylerinizi çok ciddi. anlamda azaltacak

    yumurta akı

    Bu kürün hem hazırlanması hem de kullanımı oldukça basit. Yumurta akı kürü için tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı tüyleri aldıktan sonra cildinize masaj olarak uygulayın. Bu karışımı düzenli olarak kullandığınız takdirde sonuca inanamayacaksınız.

    İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL KÜR TARİFLERİ

    limon tarçın

    ŞEKER + LİMON + TARÇIN KÜRÜ

    Tuzlu su, cildimizdeki tüyleri zayıflatıp kolayca çıkartmaya yardımcı olur. Bunun için bir bardak tuzlu su hazırlayın ve bu suya havluyu batırarak cildinize uygulayın. Bu sırada havluyu cildinize doğru hafifçe ovalayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve tüylerinizi tuzlu su ile yumuşatmaya bırakın. Daha sonra, tüyleri hafifçe çekip çıkarabilirsiniz.

    ZERDEÇAL KÜRÜ 1

    ZERDEÇAL KÜRÜ

    Toz zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü, etkili formülü ile istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmanızı sağlayacak. Zerdeçal kürünü hazırlamak için, uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı koyun.Üzerine macun kıvamı elde edene kadar süt ekleyin.

    Hazırladığınız bu karışımı ağda sonrası cildinize uygulayın. Karışımın yarım saat boyunca cildinizde kalmasını sağlayın ve sürenin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin. Daha etkili sonuç için bu kürün haftada 3-4 kere uygulamaya çalışın.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Onlarla kavga etmeden önce iyi düşünün! İşte en kavgacı burçlar...Onlarla kavga etmeden önce iyi düşünün! İşte en kavgacı burçlar...
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    epilasyon ağda Lazer mon

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

    Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

    Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

    Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

    Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

    Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

    Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

    Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

    Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.