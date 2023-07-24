İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Bu tariften bir tutam sürmeniz yeterli

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemler ya çok pahalı ya da tüyleri kısa sürede eski haline getiriyor. Kadınlar istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için doğal ve kesin çözümler arıyor. Bizde sizler için evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz ve istenmeyen tüylerinizin kökünü kazıyacak bir kür tarifi hazırladık. Bu tariften bir tutam sürmeniz yeterli olacak....

Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karıştırılmasıyla elde edeceğiniz bu kür, düzenli olarak kullandığınız takdirde tüylerinizi çok ciddi. anlamda azaltacak

Bu kürün hem hazırlanması hem de kullanımı oldukça basit. Yumurta akı kürü için tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı tüyleri aldıktan sonra cildinize masaj olarak uygulayın. Bu karışımı düzenli olarak kullandığınız takdirde sonuca inanamayacaksınız.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL KÜR TARİFLERİ

ŞEKER + LİMON + TARÇIN KÜRÜ

Tuzlu su, cildimizdeki tüyleri zayıflatıp kolayca çıkartmaya yardımcı olur. Bunun için bir bardak tuzlu su hazırlayın ve bu suya havluyu batırarak cildinize uygulayın. Bu sırada havluyu cildinize doğru hafifçe ovalayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve tüylerinizi tuzlu su ile yumuşatmaya bırakın. Daha sonra, tüyleri hafifçe çekip çıkarabilirsiniz.

ZERDEÇAL KÜRÜ

Toz zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü, etkili formülü ile istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmanızı sağlayacak. Zerdeçal kürünü hazırlamak için, uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı koyun.Üzerine macun kıvamı elde edene kadar süt ekleyin.

Hazırladığınız bu karışımı ağda sonrası cildinize uygulayın. Karışımın yarım saat boyunca cildinizde kalmasını sağlayın ve sürenin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin. Daha etkili sonuç için bu kürün haftada 3-4 kere uygulamaya çalışın.



