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İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

22.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik ve sınır belirleme yöntemi olan tel çitler, dilediğiniz alanın etrafını çepeçevre sararak istediğiniz her yeri korumanızı sağlar. Bağ, bahçe, park ya da kümeste kullanılan tel çitleri kalitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeker. "En ucuz tel çit hangi amaçla kullanılır?" ya da "En iyi tel çit özellikleri nelerdir?" sorularını duyar gibiyiz. Gelin, bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz ürünleri birlikte inceleyelim.

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

İçindekiler

  • 1. En iyi saran ve dayanıklı olan tel çiti: Xclou 381320 Tel Çit
  • 2. Kaliteli ve sık örgülü: GÜVEN Bahçe Tel Örgü Bahçe Çiti
  • Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)
  • 3. Bahçe, kümes ve dahası için: N-D Tel Örgü Çit
  • 4. Bahçenizi çevrelemek için özel üretim: Santas Galvanizli Helezon Bahçe Çit Tel Örgü
  • 5. İnce delikli çit teli arayanlara: CENSIMIOD İnce Delikli Paslanmaz Çelik Tel Örgü
  • 6. Uzun tel çiti arayanlara: BKN Tel Örgü Helezon Bahçe Teli
  • 7. Bahçelere uyum sağlayan: Lechnical Vinil Kaplı Bahçe Çiti
  • 8. Göz aralığı geniş ve kullanışlı ürün arayanlara: CİHAN TEL ÇİT Galvaniz Örgü Teli - Çit
  • 9. Geniş ve dayanıklı: Hastel Göz Aralıklı Örgülü Çit Teli
  • 10. Kümes hayvanlarınız için: Amagabeli Galvanize ve Nokta Kaynaklı Örgü Galvanize Kaynaklı Tel Örgü Tel Çit

Yüksek güvenlik önlemi almak isteyenlerin elektrikli tel çit kullanabileceği gibi farklı amaçlı kullanımlarda genelde normal tel çitler tercih ediliyor. En uygun tel çitler sayesinde park, bahçe ya da tarla gibi alanların sınırlarını çizmek kolaylaşıyor. Farklı tasarımlı en ucuz tel çit modelleri, her yeri sararken zamanda dekoratif bir görüntü oluşturarak göz zevkine de hitap ediyor. Sizler için en ucuz tel çit fiyatlarını araştırdık ve birbirinden kaliteli modelleri derledik. İşte detaylar!

1. En iyi saran ve dayanıklı olan tel çiti: Xclou 381320 Tel Çit

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

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Xclou 381320 Tel Çit, esnek kullanım alanına sahip olmasının yanı sıra kesme aleti yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde dilediğiniz ölçüde kesilebiliyor. Tavşan ve tavuk kafeslerinin çitmesi için ideal olan ürün; aynı zamanda orman, bitki ya da tırmanmayı kolaylaştırıcı bir ürün olarak da tercih ediliyor. PVC kaplamalı tel çit, her türlü hava koşuluna uygun olarak üretiliyor. Kuşgözü tel, altıgen şeklinde olup 10 metre uzunluğunda bulunuyor. Çit teli çevre dostu olarak üretildiği için bitkiler, hayvanlar ya da zemin açısından bir tehlike oluşturmuyor.

Ürünü İncele

2. Kaliteli ve sık örgülü: GÜVEN Bahçe Tel Örgü Bahçe Çiti

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

GÜVEN Bahçe Tel Örgü Bahçe Çiti, 1.5 x 20 metre uzunluğunda üretilerek bahçe ve çevre düzenlemesinde kullanım için tercih ediliyor. 7 x 7 cm aralığında gözenek aralıklarına sahip ürün, 1.10 mm kalınlıktaki tellerden üretiliyor. Galveniz materyalden yapılan tel çit, kesinlikle paslanma yapmadığı için uzun yıllar boyunca kullanım vadediyor. "Tel çit montajı nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız hemen cevaplayalım: Bir bilirkişinin yapmasının önemli olduğu belirterek ve iki direk arası mesafenin eşit ve gergin bir şekilde ayarlanıp tel çitin montajının tamamlanması gerekiyor.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)

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3. Bahçe, kümes ve dahası için: N-D Tel Örgü Çit

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

N-D Tel Örgü Çit; mumluk, kuş kafesleri gibi çeşitli tel sanat eserlerinin üretimi için kullanılıyor. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen tel çit; güçlü, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ürün, kaliteli ve dayanıklı olması açısından çift kat çinko kaplama içeriyor. Bahçenizin ya da evinizin etrafını sararak hem güvenliğini sağlayıp hem sınırları belirleyebilirsiniz. Tel çit ile aynı zamanda kuş kafesi, duvar resmi çerçevesi, çiçek saksıları için koruyucu kılıf gibi birbirinden yaratıcı ürünler de elde edebilirsiniz. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Bahçenizi çevrelemek için özel üretim: Santas Galvanizli Helezon Bahçe Çit Tel Örgü

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

Santas Galvanizli Helezon Bahçe Çit Tel Örgü, top hâlinde galvanizli ve helezon şekliyle piyasada bulunuyor. İki mm tel çapı, 1.5 metre yükseklik ve 20 metre uzunluğa sahip ürün, imalatçıdan nihai alıcıya ulaşıyor. Çelikten üretilen tel çit, güvenliğinizi en ucuz yoldan sağlamanıza yardımcı oluyor. Tel çit yapımı ve montajı, profesyoneller tarafından kısa sürede yapılarak uzun alanların hem sınırları hem güvenliği kontrol altında tutuluyor. Top şeklinde satıldığı için ürünü toplu alarak dilediğiniz ölçüde kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda marka, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel üretim yapabiliyor.

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5. İnce delikli çit teli arayanlara: CENSIMIOD İnce Delikli Paslanmaz Çelik Tel Örgü

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

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CENSIMIOD İnce Delikli Paslanmaz Çelik Tel Örgü, tel çit ve mini tel kesme pensesi ile müşteriye sunuluyor. Ürün, ince delikli ve paslanmaz çelikten üretiliyor. Altıgen örgü şeklinde dizayn edilen çit, galvanizli olarak satılıyor. Mini tel kesme pensesi ile dilediğiniz ölçüde ürünü kesebiliyorsunuz. Hafif ve dayanıklı olan tel çiti, tavuk ağı bandı olarak da kullanılıyor. Aynı zamanda el işi malzemesi olarak da sıkça kullanılıyor. Ev dekorasyonunda takı tutucudan fotoğraf duvarına kadar geniş bir yelpazede ürünü değerlendirebilirsiniz.

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6. Uzun tel çiti arayanlara: BKN Tel Örgü Helezon Bahçe Teli

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

BKN Tel Örgü Helezon Bahçe Teli, sıcak daldırma galvanizli çelik telden üretiliyor. 2.50 mm kalınlığında olan tel, yükseklik olarak 1.5 metre uzunluğunda kullanıcıya sunuluyor. Altı cm göz aralığı olan tel çit, bir adet top hâlinde ve kesintisiz 20 metre uzunluğunda bulunuyor. Galvaniz malzemeden üretilen ürün, paslanmaya karşı direnç gösteriyor ve uzun yıllar boyunca kullanım vadediyor. Ev ve bahçelerin vazgeçilmezi olan tel çit, ince ve zarif oluşu ile öne çıkıyor. Aralıklı göz aralığı ise oldukça estetik ve dekoratif duruyor.

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7. Bahçelere uyum sağlayan: Lechnical Vinil Kaplı Bahçe Çiti

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

Lechnical Vinil Kaplı Bahçe Çiti, hayvanların dışarı çıkmasını ve girmesini önlemek için çoğunlukla balkon avlu ve bahçe montajı için kullanılıyor. Yüzey rengi yeşil olan tel çit, doğa ve çevre ile uyum sağlıyor. Özellikle bitki ve çiçek alanını belirlemek veya sınır çekmek için sıkça tercih ediliyor. "Tel çit nasıl çekilir ve nasıl uygulanır?" diye merak edenlere ürünün kurulumun kolay olduğunu söyleyelim. Tel çit, istenen şekilde kesilerek kuruluma hazır hâle geliyor. Korozyon direnci iyi olan ürün, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor.

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8. Göz aralığı geniş ve kullanışlı ürün arayanlara: CİHAN TEL ÇİT Galvaniz Örgü Teli - Çit

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

CİHAN TEL ÇİT Galvaniz Örgü Teli-Çit, beş metre uzunlukta ve 50 metre yükseklikte üretiliyor. 3.5 x 3.5 göz aralığı bulunan ürün, sık aralığı sayesinde güvenli bir alan oluşturmanıza yardımcı oluyor. Galvaniz yapısı sayesinde fabrika ya da iş yeriniz için kamera sisteminden daha uygun bir yöntem olan tel çitleri, uzun yıllar kullanma imkânı sunuyor. Böylece montajı kolay olan ürün ile sınırlarınızın ve güvenliğinizin ihlal edilmesine kolay şekilde engel olabiliyorsunuz. Tel çit modelini detaylı şekilde inceleyip sepetinize atmanızı öneriyoruz.

Ürünü İncele

9. Geniş ve dayanıklı: Hastel Göz Aralıklı Örgülü Çit Teli

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

Hastel Göz Aralıklı Örgülü Çit Teli, bahçe ve tarlalarınız için âdeta biçilmiş kaftan. Ektiğiniz tarlanıza girecek olan bir kedi ya da köpekten koruyan ürün, tohumlarınız ya da bitkilerinizin ezilmesini engelliyor. Aynı zamanda sınırları aşmaya çalışan, ortak alan kullanan ve diğer ekim yapan kişilere de kesin ve net bir sınır çizmiş oluyor. Bahçe ve tarla güvenliğini sağlamak için uzun ve geniş alanları çevreleyen ürün, kaliteli ve sağlam yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ürüne göz atmaya ve güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

10. Kümes hayvanlarınız için: Amagabeli Galvanize ve Nokta Kaynaklı Örgü Galvanize Kaynaklı Tel Örgü Tel Çit

İster bahçenize ister başka yere çekebileceğiniz dayanıklı ve en ucuz tel çitler

Amagabeli Galvanize ve Nokta Kaynaklı Örgü Galvanize Kaynaklı Tel Örgü Tel Çit; kuşe tel, sıcak galvanizli, nokta kaynaklı ve kare tel ızgara şeklinde 20 metrelik rulolar hâlinde satılıyor. Çok fonksiyonlu, esnek ve dilediğiniz şekilde kesebileceğiniz tel çiti; istediğiniz şekilde kullanılmaya imkân tanıyor. İç ve dış mekân tasarımı için uygun olan ürün; temel parça sınırları, çit, bahçe tasarımı, küçük hayvan kafesi, tırmanma bitkileri ve ağaç gövdeleri için koruma görevi üstleniyor. Uzun yıllar boyunca güvenle ve şık bir dizaynla kullanacağınız tel çit arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

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