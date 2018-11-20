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İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

MHP tarafından yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz'ın istifasına ilişkin MHP Genel Merkezi'nden açıklama geldi. Son dakika habere göre, MHP tarafından yapılan açıklamada, "Partimizden aday gösterilmediği için istifa etti. Belediye başkanlığından da istifa etmelidir" denildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 20 yıl Tarsus, son beş yılda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz'ın partiden istifa ettiğini belirterek, ''Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesi, esasen kendinde var olduğunu iddia ettiği davaya sadakat, dava adamlığı gibi tüm vasıfları tartışmalı hale getirmiştir'' ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ İDDİA VE İTHAMLARDA BULUNMAK 25 YILA YAKIŞMAMIŞTIR"

"Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki, hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir" diyen Durmaz, "Bugün aday gösterilmemesi nedeniyle partimizi ve liderimizin yönetim anlayışını eleştiren Sayın Kocamaz belediye başkanlığının devam ettiği düne kadar bu konularda tek bir eleştiri yapmamış, tam aksine övgüler düzmekten geri durmamıştır. Beş yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 25 yıl Belediye başkanlığının onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düşmüş, mazisini ve partisini karalamayı tercih etmiştir. Gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken tabanımızdan oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak 25 yıla yakışmamıştır" diye konuştu.

"AKIL TUTULMASI, BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VE KARŞI KONULMAZ BİR EGO"

25 yıllık belediye başkanlığı döneminde tüm çalışma arkadaşlarını kendisi tercih etmiş, aynı şekilde partinin kongre süreçlerinde Genel Başkanlık seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş birisinin, kendisinin tercih edilmemesine isyan etmek yerine saygı duymasının daha etik olacağını kaydeden Durmaz, "Kendisinin kiminle çalışacağına, kiminle yol yürüyeceğine karar verme takdiri bulunacak, ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı ve Genel merkez yönetiminin böyle bir takdirinin olamayacağını ifade etmek en hafif tabirle akıl tutulması, büyük bir çelişki ve karşı konulmaz bir egonun tezahürüdür. Aday gösterilmemesi nedeniyle partimizden istifa eden Sayın Kocamaz kendinde var olduğunu iddia ettiği siyasi tutarlılığa ve etiğe son kez uygun davranmalı ve sadece partimizden değil aynı zamanda, ülkücülerin helal oylarıyla seçilmiş olduğu Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir. Son olarak ifade etmek isterim ki, Milliyetçi Hareket Partili olmak da, Milliyetçi Hareket Partili kalmak da, Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur ve herkese nasip olmaz" açıklamasında bulundu.

İHA

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MHP Mersin Burhanettin Kocamaz yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Eyy saray soytarilari halkin oyu ile gelen halkin oyu ile gider siz keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına bastonluk yapın Allah IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek adam diktası kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrab akp ye çuvalla rüşvet vermiş,soruşturacak yargı bulunamamış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.malları gasp edilmiş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş,polis,asker,savcı,hakim,öğretmen ,öğrenci fetö suçlaması ile hapse atılmış.yalancılık,sahtekarlık,düzenbazlık,adaletsizlik yönetim şekli olmuş.silahlı kuvvetler darbe yapacak korkusuyla,atatürkçü,vatansever subaylar ordudan atılmış.suriye ye terörist gönderilip,1 milyon insan öldürtülmüş,pyd başa bela yapılmış.
Eyy saray soytarilari halkin oyu ile gelen halkin oyu ile gider siz keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına bastonluk yapın !!!!! Allah IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun
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