İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 20 yıl Tarsus, son beş yılda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz'ın partiden istifa ettiğini belirterek, ''Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesi, esasen kendinde var olduğunu iddia ettiği davaya sadakat, dava adamlığı gibi tüm vasıfları tartışmalı hale getirmiştir'' ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ İDDİA VE İTHAMLARDA BULUNMAK 25 YILA YAKIŞMAMIŞTIR"



"Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki, hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir" diyen Durmaz, "Bugün aday gösterilmemesi nedeniyle partimizi ve liderimizin yönetim anlayışını eleştiren Sayın Kocamaz belediye başkanlığının devam ettiği düne kadar bu konularda tek bir eleştiri yapmamış, tam aksine övgüler düzmekten geri durmamıştır. Beş yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 25 yıl Belediye başkanlığının onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düşmüş, mazisini ve partisini karalamayı tercih etmiştir. Gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken tabanımızdan oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak 25 yıla yakışmamıştır" diye konuştu.