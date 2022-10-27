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İstihbaratçı yarbayım deyip, vatandaşları dolandırdı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşları sahte belgeler imzalatarak borçlandıran, kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan bir şahıs ve iş birlikçisi Jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Terzi Mahallesi’nde kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan A.İ ile işbirlikçisi M.K.

İstihbaratçı yarbayım deyip, vatandaşları dolandırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşları sahte belgeler imzalatarak borçlandıran, kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan bir şahıs ve iş birlikçisi Jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terzi Mahallesi’nde kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan A.İ ile işbirlikçisi M.K. isimli şahısların mağdurları hazine arazisi satışı, silah ruhsatı ve benzeri sorunlarını çözecekleri vaadiyle sahte belgeler düzenleyerek imzalattırdıkları ve karşılığında birçok mağduru yüksek miktarda borçlandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların mağdurlara yeni belgeler imzalatarak para almaya geldikleri esnada Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve arabalarında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada Aydın ve farklı illerde bulunan Milli Emlak Müdürlüklerine ait çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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