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İstiklal Caddesi turistlere kaldı

06.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Koronavirüs mücadele tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında yurttan kaçarak İstiklal Caddesi'ne gezmeye gelen 4 genç polis tarafından yakalanırken, yasağı ihlal ettiği için ceza yazılmak istenen bir kişi ise polisle tartıştı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, vatandaşlar evlerinde kalırken, cadde ve sokaklar yabancı turistlere kaldı. Pazar gününü değerlendirmek için gezmeye çıkan turistlerin rağbet gösterdiği İstiklal Caddesi yasaksız günleri aratmadı. Kısıtlama dışında kalan turistler, denetleme noktasında, polis tarafından yapılan pasaport kontrolünün ardından dolaşmaya çıkarken, caddede yoğunluk oluştu.

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POLİSE KİMLİĞİNİ VERMEK İSTEMEDİ

Kontrol noktasında yapılan denetim sırasında, evrakı olmadığı halde sokağa çıkan bir vatandaş ile polis arasında tartışma yaşandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ceza-i işlem uygulanması için istenen kimliğini vermemesi üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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İSTİKLAL CADDESİ'Nİ GEZMEK İÇİN YURTTAN KAÇMIŞLAR

Denetim sırasında, İstiklal Caddesi'nde gezmek için yurttan kaçtıkları öğrenilen 4 genç de polis tarafından yakalandı. Üzerlerinde kimlik çıkmayan gençler, polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kaçtıkları çocuk destek merkezine götürüldü.

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DHA

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