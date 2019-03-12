HABER

İstiklal Marşı 98 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, İstanbul Valiliği bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu

İSTANBUL (AA) - TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği bahçesinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Valilikten yapılan açıklamada, TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu, bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

Tarihi binayı gezen koro üyeleri, daha sonra valilik binasının önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Valilik çevresinde koroyu beğeniyle takip eden bazı vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada saygı duruşunda bulundu.

Koro ayrıca, bina içerisinde "Bayrağım" şarkısını da seslendirdi. Heyete, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya adına hediyeler takdim edildi.

Ziyaret sonunda koro üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
(Özel) Geleceğin denizcileri burada yetişiyor(Özel) Geleceğin denizcileri burada yetişiyor
Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği istiklal marşı

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Üniversite kampüsünde yangın!

Üniversite kampüsünde yangın!

Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda ilerleken burçlarda neler oluyor?

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Bu kez helikopterle yakalandılar!

Bu kez helikopterle yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.