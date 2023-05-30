İstinat duvarı araçların üzerine böyle yıkıldı! O anlar kamerada

Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi’nde yer alan 3 bloklu sitenin istinat duvarı sabah saatlerinde yıkıldı. Duvardan kopan kaya parçaları, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, can kaybı yaşanmadı. Duvarın yıkılma anına ilişkin görüntülerde, irili ufaklı kaya ve taşların, beraberindeki toprak yığınıyla birlikte araçların üzerine döküldüğü ve etrafta da toz bulutunun oluşmasına neden olduğu görüldü. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, yıkımın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Hasar tespit tutanağının hazırlanmasının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı.

(DHA)

