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  4. İstinat duvarı araçların üzerine böyle yıkıldı! O anlar kamerada

İstinat duvarı araçların üzerine böyle yıkıldı! O anlar kamerada

30.05.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da 3 bloklu siteye ait istinat duvarı yıkıldı. Taş ve kaya parçaları, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Hasara neden olan duvarın yıkılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortahisar ilçesinin Pelitli Mahallesi’nde yer alan 3 bloklu sitenin istinat duvarı sabah saatlerinde yıkıldı. Duvardan kopan kaya parçaları, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Olayda araçlar hasar görürken, can kaybı yaşanmadı. Duvarın yıkılma anına ilişkin görüntülerde, irili ufaklı kaya ve taşların, beraberindeki toprak yığınıyla birlikte araçların üzerine döküldüğü ve etrafta da toz bulutunun oluşmasına neden olduğu görüldü. İhbarla olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri, yıkımın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Hasar tespit tutanağının hazırlanmasının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı.

(DHA)

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