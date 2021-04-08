'İstismar ediliyor' diyerek açıkladı: İlk 5 yıldaki boşanmalarda nafaka bağlanmamalı

Boşanma davalarında genellikle kadınlara bağlanan süresiz nafakalar tepki çekerken, İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, evliliklerin ilk 5 yılında gerçekleşen boşanmalarda nafaka bağlanmaması gerektiğini söyledi.

'BU DURUMU İSTİSMAR EDİYORLAR'

Anayasa’ya göre herkesin kanun önünde eşit olduğunu hatırlatan avukat Özkan Yıldırım, ancak boşanma davaları başlarken, kadının haklılığının karine olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Erkek dava boyunca kadının haklı olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da kötü niyetli insanların bu durumu istismarı ortaya çıkıyor. 17 günlük evliliğe 17 sene nafaka ödeyenler var. Bu nedenle ilk 5 senelik evliliklerde nafaka ödenmemesi taraftarıyım. Eğer erkeğin çok ağır bir kusuru yoksa taraflar ortak kusurlu ise bu durumun nazara alınması gerekiyor” dedi.

'YASAL DÜZENLEME ŞARTTIR'

Nafakanın geçim kaynağı olarak görülmesinin çok yanlış olduğunu da belirten Yıldırım, “Nafakayı geçim kaynağı haline getirip ünlü birinden boşanarak büyük nafakalar alan kadınları rol model gösteren bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu insanlara özenen bir güruh var karşımızda. Nafaka devam ettiği sürece evlilik birliği zaten bitmemiştir. Nafakası kesilmesin diye başkalarıyla birliktelik yaşayıp resmi olarak evlenmeyen insanların da olduğunu biliyoruz. İnsanların bu durumlarda kötü niyetli davranmalarının önüne geçmek için yasal düzenleme şarttır. Evlilik kadın yönünden adeta ticari bir anlaşmaya dönüşüyor. Ticari bir anlaşmaya dönüşen müessesede kutsallık bulamazsınız” diye konuştu.