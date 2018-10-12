HABER

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 07:12 | Son Güncelleme

Kuzey Irak'taki kamptan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyeleri K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını bir kez daha ortaya çıkardı.

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Geçen Temmuzda Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler önüne serdi.

İki kadın terörist, ifadelerinde Karayılan'ın her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini, karşı koyanlar ya da tecavüzü anlatanların ise hemen infaz edildiğini anlattı. İtirafçı iki terörist Ocak 2017'de Bole kampını ziyaret eden Karayılan'ın Paperin ve Helin kod adlı terörist kızları yanına alıp 3 gün sonra kampa geri gönderdiğini, iki kızın Karayılan'ın kafalarına silah dayayarak kendilerine tecavüz ettiğini anlattıklarını söyledi.

TECAVÜZE DİRENDİĞİ İÇİN İNFAZ EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, itirafçı teröristler bu olaydan kısa süre sonra da Sara Tolhindan kod adlı Sakine Taş'ın da tecavüze direndiği için Karayılan tarafından odasında infaz edildiğinı söyledi. İtirafçılar Karayılan'ın Şubat 2017'de Bole kampına giderek daha önce tecavüz ettiği Paperin Doğa kod adlı Torin Şevişoğlu, Helin Xweza kod adlı Megrican Atsız ile bu olayı kamptakilere anlatan Kahraman Kave ile Firaz Amed kod adlı Berzan İmdat'ı saçlarından tutup, kalabalığın önünde diz üstü yere çöktürdüğünü de anlattı.

"HAKKIMDA KONUŞMANIN CEZASI ÖLÜMDÜR"

İddiaya göre Karayılan 70 teröristin önünde 'hakkımda konuşmanın cezası ölümdür' diye bağırdıktan sonra, belinden tabancasını çekip 4 genci başlarından vurdu. İtirafçı iki kadın terörist, infaz edilen 5 teröristi, tutuklu bulundukları cezaevinde ağlayarak fotoğraflarından teşhis etti. Örgütün 5 teröristin TSK'nın Kandil'e yönelik hava operasyonlarında öldüğünü öne sürerek, kendi infazlarını askerin üzerine attığı da belirlendi.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacakRahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzey ırak şırnak taciz cinsel istismar terör PKK Murat Karayılan

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 3 yorum
kahpeler. size kırmızo halılarmı sereceklerdi. pkk nın yıllardır böyle yaptığını hiçmi duymadınız.
kızları erkekleri dağa yollamaya devam
Torin sevişoğlu ada bak puhaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Denizli’de otel yangını

Denizli’de otel yangını

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.