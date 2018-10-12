Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Geçen Temmuzda Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler önüne serdi.

İki kadın terörist, ifadelerinde Karayılan'ın her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini, karşı koyanlar ya da tecavüzü anlatanların ise hemen infaz edildiğini anlattı. İtirafçı iki terörist Ocak 2017'de Bole kampını ziyaret eden Karayılan'ın Paperin ve Helin kod adlı terörist kızları yanına alıp 3 gün sonra kampa geri gönderdiğini, iki kızın Karayılan'ın kafalarına silah dayayarak kendilerine tecavüz ettiğini anlattıklarını söyledi.

TECAVÜZE DİRENDİĞİ İÇİN İNFAZ EDİLDİ



Sabah'ta yer alan habere göre, itirafçı teröristler bu olaydan kısa süre sonra da Sara Tolhindan kod adlı Sakine Taş'ın da tecavüze direndiği için Karayılan tarafından odasında infaz edildiğinı söyledi. İtirafçılar Karayılan'ın Şubat 2017'de Bole kampına giderek daha önce tecavüz ettiği Paperin Doğa kod adlı Torin Şevişoğlu, Helin Xweza kod adlı Megrican Atsız ile bu olayı kamptakilere anlatan Kahraman Kave ile Firaz Amed kod adlı Berzan İmdat'ı saçlarından tutup, kalabalığın önünde diz üstü yere çöktürdüğünü de anlattı.