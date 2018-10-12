Geçen Temmuzda Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan K. Jinda (42) ve D. Delila (39) kod adlı kadın teröristlerin ifadeleri, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın sapık ilişkilerini ve infazlarını gözler önüne serdi.
İki kadın terörist, ifadelerinde Karayılan'ın her gün bir başka kadınla ve çocuk yaştaki kızlarla sapık isteklerini tatmin ettiğini, karşı koyanlar ya da tecavüzü anlatanların ise hemen infaz edildiğini anlattı. İtirafçı iki terörist Ocak 2017'de Bole kampını ziyaret eden Karayılan'ın Paperin ve Helin kod adlı terörist kızları yanına alıp 3 gün sonra kampa geri gönderdiğini, iki kızın Karayılan'ın kafalarına silah dayayarak kendilerine tecavüz ettiğini anlattıklarını söyledi.
TECAVÜZE DİRENDİĞİ İÇİN İNFAZ EDİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, itirafçı teröristler bu olaydan kısa süre sonra da Sara Tolhindan kod adlı Sakine Taş'ın da tecavüze direndiği için Karayılan tarafından odasında infaz edildiğinı söyledi. İtirafçılar Karayılan'ın Şubat 2017'de Bole kampına giderek daha önce tecavüz ettiği Paperin Doğa kod adlı Torin Şevişoğlu, Helin Xweza kod adlı Megrican Atsız ile bu olayı kamptakilere anlatan Kahraman Kave ile Firaz Amed kod adlı Berzan İmdat'ı saçlarından tutup, kalabalığın önünde diz üstü yere çöktürdüğünü de anlattı.
"HAKKIMDA KONUŞMANIN CEZASI ÖLÜMDÜR"
İddiaya göre Karayılan 70 teröristin önünde 'hakkımda konuşmanın cezası ölümdür' diye bağırdıktan sonra, belinden tabancasını çekip 4 genci başlarından vurdu. İtirafçı iki kadın terörist, infaz edilen 5 teröristi, tutuklu bulundukları cezaevinde ağlayarak fotoğraflarından teşhis etti. Örgütün 5 teröristin TSK'nın Kandil'e yönelik hava operasyonlarında öldüğünü öne sürerek, kendi infazlarını askerin üzerine attığı da belirlendi.
Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!
Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Okuyucu Yorumları 3 yorum