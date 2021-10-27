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Isuzu D-Max V-Cross! En güvenli pikap şehre indi

27.10.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu arazi koşulları uygunluğunun yanısıra yük taşıma donanım ve yetenekleriyle ticari araç segmentinin vazgeçilmezleri pikaplar, artık birbirinden etkileyici donanımlarıyla şehir kullanımında da yoğun olarak kullanılıyor. Benzer arazi donanımlarına sahip SUV araçlara göre daha uygun fiyatla alınabilen pikaplar şehre indi desek yanlış olmaz. Önceki nesillerine göre birçok yeniliği barındıran pikaplardan biri de Isuzu D-Max Cross. Artık daha sessiz, konforlu ve teknolojik...

Isuzu D-Max V-Cross! En güvenli pikap şehre indi

Genellikle şantiyelerde, 4x4 olanlarını ise kırlarda veya bayırlarda gördüğümüz bu modeller artık asfaltlarda da sıklıkla boy gösteriyor. Daha çok ticari ve arazi kullanımına uygun olarak olarak kullanılan ancak son zamanlarda ailelerinde büyük rağbet gösterdiği pikaplar, her yeni jenerasyonunda bir öncekinden belirgin olarak ilerleme katediyor. Bu modellerin en dikkat çekenlerinden biri de üçüncü jenerasyonunu geçiren Isuzu D-Max V-Cross.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN DIŞ TASARIMI NASIL?

Isuzu yeni jenerasyonda, karakterini daha vurgulu hale getirmiş ve kışkırtıcı bir tasarıma yönelmiş demek çok da yanlış olmaz. Izgara yapısı tek parça olarak yenilenen ve büyütülen modelin dış tasarımının en dikkat çekici yanı ise bi-LED teknolojisiyle farlarla desteklenen yeni yüzü. Isuzu mühendisleri aynı tasarım dokunuşlarıyla arkada stop grubunda da LED teknolojisine yer vererek yenilikçi bir yüz oluşturmayı başarmış. 18'' mat koyu gri jantlar ile gelen v-cross donanım seviyesi oldukça cezbedici bir görüntü sunmayı başarmış. Agresif bir tasarıma sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Isuzu D-Max V-Cross'un büyük ön parjuru, yan basamağı, basamaklı arka tamponu ve dolgun ön çamurluğu da gözden kaçmayan diğer detaylar arasında.

Isuzu D-Max V-Cross tasarımı

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN İÇ TASARIMI

Isuzu D-Max V-Cross'un iç tasarımıda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Sade ama kullanışlı bir gösterge paneli sizi karşılıyor. Gösterge panelini kullandığınız donanımların sıklığına göre değişiklik yapılabilmesi oldukça kullanışlı. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi sportif ve şehir içi kullanımda rahatlık sunuyor. Suni deri koltukların yer aldığı iç mekandaki arka koltuklarda ise 3 kişi seyahat edebilir. Ön koltukların elektrikli olması ise önemli bir ayrıntı. Eşyalarınız için ortada ve konsol üstündeki alanlar yeterli konforu sunuyor. Detaylı olarak baktığımızda V-Cross kokpitinde oldukça göz dolduran özellikleri taşıyor:

Ön ve Arka Deri Koltuklar
İki Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar (Sürücü & Yolcu)
Sürücü Koltuğu Ayarı
Sürücü Koltuğu Bel Desteği
Dikiş Detaylı Yumuşak Kaplama Ön Panel
Çok Fonksiyonlu Direksiyon
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon
Deri Direksiyon Simidi,Krom Detaylı Deri Vites Topuzu
Krom Topuzlu Park Freni
4.2" TFT Renkli Gösterge Ekranı
Bluetooh ve USB Girişli Radyo (1 DIN)
Multimedya Kablosuz Bluetooth Bağlantısı
8 Hoparlör
9" Multimedya Sistemi
Kablosuz Apple Car Play & Android Auto Bağlantısı
Çift Bölgeli Otomatik Dijital Klima
Orta Konsol Arka Kalorifer Çıkışı
Orta Konsol Arka Klima Çıkışı
USB Şarj Girişi (Ön & Arka)
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Hız Sabitleyici (Cruise Control)
Ön Konsolda Kapaklı Evrak Gözü
Arka Koltukta Orta Kol Dayama-Bardak Tutuculu
Kol Dayamalı Orta Konsol ve Kapaklı Saklama Ünitesi
Harita Okuma Işığı
Makyaj Aynası
Tavanda Gözlük Saklama Gözü
Koltuk Arkası Cebi
Otomatik Start Stop (Idle Start Stop)

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN İLERİ GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DONANIMLARI

Isuzu, en üst paket olan V-Cross donanım seviyesinde sizi şımartacak oldukça fazla sayıda güvenlik ve sürüş donanımına da yer vermeyi ihmal etmemiş görünüyor. Özellikle çok sık devreye giren çarpışma uyarısı ve acil frenleme sistemi işi şansa bırakmıyor desek yanlış olmaz. İleri Sürüş ve güvenlik donanımlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

Stereo Kamera
Arka Radar
Adaptif Hız Sabitleyici
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCA)
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW)
Uzun Far Asistanı (AHB)
Dönüş Asistanı (TA)
Çoklu Çarpışma Önleyici (MCB)
Otonom Acil Frenleme (AEB)
Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW)
Hatalı Kalkış Önleyici (PMM)
Trafik İşareti Tanıma & Hatırlama (TSR)
Akıllı Hız Sınırlama (ISL)

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ISUZU D-MAX V-CROSS'UN MOTORU

4x4 Isuzu D-Max V-Cross'un kaputunun altında 1,9 litrelik bir dizel motor buluyoruz. 164 PS güç ve 360 Nm tork üretebilen bu motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile eşleşiyor. Şanzıman geçişleri oldukça başarılı olan model, rakiplerine göre daha düşük bir motor seçeneyle ilerliyor. Ancak, bu motorunda beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söylemek güç.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Isuzu D-Max V-Cross'un yakıt tüketimi Isuzu'nun paylaştığı verilere göre şehir içi 8.3 lt/100 km, şehir dışı 7 lt/100 km ve karma kullanımda 7.5 lt/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN ARAZİ KABİLİYETİ

Isuzu, D-Max V-Cross'un asfaltta sık sık görmeye başladığımız modellerden biri olduğunu söylemiştik. Ancak modelin bir pick-up olduğunu ve doğası gereği arazi kabiliyetlerine de sahip olduğunun unutulmaması gerek. Sudan geçme yüksekliği ile dikkat çeken Isuzu'nun V-Cross/aı arazi yeteneklerini ortaya koyan veriler ise şöyle:

  • Sudan Geçme Derinliği : 800 mm
  • Tırmanabilirlik: 35 derece
  • Rampa Açısı: 22.9 derece
  • Yan Eğitim Açısı: 49 derece
  • Yaklaşma Açısı: 30.5 derece
  • Uzaklaşma Açısı: 24.2 derece

Isuzu D-Max V-Cross

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN BOYUTLARI, AĞIRLIĞI VE KAPASİTESİ

  • Azami Uzunluk: 5265 mm
  • Azami Genişlik: 1870 mm
  • Azami Yükseklik: 1790 mm (Tavan rayları hariç, tavan rayları ile V-Cross: 1810 mm)
  • Dingil Mesafesi: 3125 mm
  • Ön Teker İz Genişliği: 1570 mm
  • Arka Teker İz Genişliği: 1570 mm
  • Ön Uzunluk: 890 mm
  • Arka Uzunluk: 1250 mm
  • Yerden Minimum Yükseklik: 240 mm
  • Kargo Alanı Taban Uzunluğu: 1571 mm
  • Kargo Alanı İç Genişliği: 1530 mm
  • Kargo Alanı İç Yüksekliği: 490 mm
  • Boş Ağırlık: 2025 kg
  • Taşıma Kapasitesi: 1075 kg
  • Azami Yüklü Ağırlık: 3100 kg

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN ARTILARI

  • Sade ve sportif tasarım
  • Düşük hızlarda sessiz çalışan motor
  • Konfor alanı
  • Teknolojik ileri sürüş donanımları

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN EKSİLERİ

  • Yüksek hızlarda gürültülü çalışan motor
  • Yüksek fiyatı

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN FİYATI NE KADAR?

Isuzu D-Max 4x4 V-Cross'un tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 440 bin 900 TL olarak belirlenmiş.

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