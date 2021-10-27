Isuzu D-Max V-Cross! En güvenli pikap şehre indi

Genellikle şantiyelerde, 4x4 olanlarını ise kırlarda veya bayırlarda gördüğümüz bu modeller artık asfaltlarda da sıklıkla boy gösteriyor. Daha çok ticari ve arazi kullanımına uygun olarak olarak kullanılan ancak son zamanlarda ailelerinde büyük rağbet gösterdiği pikaplar, her yeni jenerasyonunda bir öncekinden belirgin olarak ilerleme katediyor. Bu modellerin en dikkat çekenlerinden biri de üçüncü jenerasyonunu geçiren Isuzu D-Max V-Cross.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN DIŞ TASARIMI NASIL?

Isuzu yeni jenerasyonda, karakterini daha vurgulu hale getirmiş ve kışkırtıcı bir tasarıma yönelmiş demek çok da yanlış olmaz. Izgara yapısı tek parça olarak yenilenen ve büyütülen modelin dış tasarımının en dikkat çekici yanı ise bi-LED teknolojisiyle farlarla desteklenen yeni yüzü. Isuzu mühendisleri aynı tasarım dokunuşlarıyla arkada stop grubunda da LED teknolojisine yer vererek yenilikçi bir yüz oluşturmayı başarmış. 18'' mat koyu gri jantlar ile gelen v-cross donanım seviyesi oldukça cezbedici bir görüntü sunmayı başarmış. Agresif bir tasarıma sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Isuzu D-Max V-Cross'un büyük ön parjuru, yan basamağı, basamaklı arka tamponu ve dolgun ön çamurluğu da gözden kaçmayan diğer detaylar arasında.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN İÇ TASARIMI

Isuzu D-Max V-Cross'un iç tasarımıda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Sade ama kullanışlı bir gösterge paneli sizi karşılıyor. Gösterge panelini kullandığınız donanımların sıklığına göre değişiklik yapılabilmesi oldukça kullanışlı. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi sportif ve şehir içi kullanımda rahatlık sunuyor. Suni deri koltukların yer aldığı iç mekandaki arka koltuklarda ise 3 kişi seyahat edebilir. Ön koltukların elektrikli olması ise önemli bir ayrıntı. Eşyalarınız için ortada ve konsol üstündeki alanlar yeterli konforu sunuyor. Detaylı olarak baktığımızda V-Cross kokpitinde oldukça göz dolduran özellikleri taşıyor:

Ön ve Arka Deri Koltuklar

İki Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar (Sürücü & Yolcu)

Sürücü Koltuğu Ayarı

Sürücü Koltuğu Bel Desteği

Dikiş Detaylı Yumuşak Kaplama Ön Panel

Çok Fonksiyonlu Direksiyon

Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon

Deri Direksiyon Simidi,Krom Detaylı Deri Vites Topuzu

Krom Topuzlu Park Freni

4.2" TFT Renkli Gösterge Ekranı

Bluetooh ve USB Girişli Radyo (1 DIN)

Multimedya Kablosuz Bluetooth Bağlantısı

8 Hoparlör

9" Multimedya Sistemi

Kablosuz Apple Car Play & Android Auto Bağlantısı

Çift Bölgeli Otomatik Dijital Klima

Orta Konsol Arka Kalorifer Çıkışı

Orta Konsol Arka Klima Çıkışı

USB Şarj Girişi (Ön & Arka)

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Hız Sabitleyici (Cruise Control)

Ön Konsolda Kapaklı Evrak Gözü

Arka Koltukta Orta Kol Dayama-Bardak Tutuculu

Kol Dayamalı Orta Konsol ve Kapaklı Saklama Ünitesi

Harita Okuma Işığı

Makyaj Aynası

Tavanda Gözlük Saklama Gözü

Koltuk Arkası Cebi

Otomatik Start Stop (Idle Start Stop)

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN İLERİ GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DONANIMLARI

Isuzu, en üst paket olan V-Cross donanım seviyesinde sizi şımartacak oldukça fazla sayıda güvenlik ve sürüş donanımına da yer vermeyi ihmal etmemiş görünüyor. Özellikle çok sık devreye giren çarpışma uyarısı ve acil frenleme sistemi işi şansa bırakmıyor desek yanlış olmaz. İleri Sürüş ve güvenlik donanımlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

Stereo Kamera

Arka Radar

Adaptif Hız Sabitleyici

Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCA)

Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW)

Uzun Far Asistanı (AHB)

Dönüş Asistanı (TA)

Çoklu Çarpışma Önleyici (MCB)

Otonom Acil Frenleme (AEB)

Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW)

Hatalı Kalkış Önleyici (PMM)

Trafik İşareti Tanıma & Hatırlama (TSR)

Akıllı Hız Sınırlama (ISL)

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN MOTORU

4x4 Isuzu D-Max V-Cross'un kaputunun altında 1,9 litrelik bir dizel motor buluyoruz. 164 PS güç ve 360 Nm tork üretebilen bu motor, 6 ileri otomatik şanzıman ile eşleşiyor. Şanzıman geçişleri oldukça başarılı olan model, rakiplerine göre daha düşük bir motor seçeneyle ilerliyor. Ancak, bu motorunda beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söylemek güç.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Isuzu D-Max V-Cross'un yakıt tüketimi Isuzu'nun paylaştığı verilere göre şehir içi 8.3 lt/100 km, şehir dışı 7 lt/100 km ve karma kullanımda 7.5 lt/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN ARAZİ KABİLİYETİ

Isuzu, D-Max V-Cross'un asfaltta sık sık görmeye başladığımız modellerden biri olduğunu söylemiştik. Ancak modelin bir pick-up olduğunu ve doğası gereği arazi kabiliyetlerine de sahip olduğunun unutulmaması gerek. Sudan geçme yüksekliği ile dikkat çeken Isuzu'nun V-Cross/aı arazi yeteneklerini ortaya koyan veriler ise şöyle:

Sudan Geçme Derinliği : 800 mm

Tırmanabilirlik: 35 derece

Rampa Açısı: 22.9 derece

Yan Eğitim Açısı: 49 derece

Yaklaşma Açısı: 30.5 derece

Uzaklaşma Açısı: 24.2 derece

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN BOYUTLARI, AĞIRLIĞI VE KAPASİTESİ

Azami Uzunluk: 5265 mm

Azami Genişlik: 1870 mm

Azami Yükseklik: 1790 mm (Tavan rayları hariç, tavan rayları ile V-Cross: 1810 mm)

Dingil Mesafesi: 3125 mm

Ön Teker İz Genişliği: 1570 mm

Arka Teker İz Genişliği: 1570 mm

Ön Uzunluk: 890 mm

Arka Uzunluk: 1250 mm

Yerden Minimum Yükseklik: 240 mm

Kargo Alanı Taban Uzunluğu: 1571 mm

Kargo Alanı İç Genişliği: 1530 mm

Kargo Alanı İç Yüksekliği: 490 mm

Boş Ağırlık: 2025 kg

Taşıma Kapasitesi: 1075 kg

Azami Yüklü Ağırlık: 3100 kg

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN ARTILARI

Sade ve sportif tasarım

Düşük hızlarda sessiz çalışan motor

Konfor alanı

Teknolojik ileri sürüş donanımları

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN EKSİLERİ

Yüksek hızlarda gürültülü çalışan motor

Yüksek fiyatı

ISUZU D-MAX V-CROSS'UN FİYATI NE KADAR?

Isuzu D-Max 4x4 V-Cross'un tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 440 bin 900 TL olarak belirlenmiş.

