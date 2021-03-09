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İsveç’te akılalmaz kaza! Tren otobüse çarptı

09.03.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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İsveç’te akılalmaz kaza! Tren otobüse çarptı

İsveç’in Göteborg kenti yakınlarında hemzemin geçitte duran otobüse tren çarptı. Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

İsveç’in Göteborg kenti yakınlarında sabah erken saatlerde Lillhagen ve Gunnestorp kasabaları arasındaki demiryolu üzerindeki hemzemin geçitte duran otobüse tren çarptı. Otobüsün kaza sırasında boş olması faciayı önlerken trende ise yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu aktarıldı. Otobüs sürücüsünün ise kazadan saniyeler önce otobüsü terk ettiği bildirildi.

"KAZADA İHMAL OLUP OLMADIĞI SORUŞTURULUYOR"

İsveç polisi, Kazada ciddi yaralanma meydana gelmediğini aktarırken, “Üç kişi küçük yaralanmalar nedeniyle bir sağlık merkezine götürüldü" ifadelerini kullandı. Polis ayrıca, "Kazada ihmal olup olmadığı soruşturuluyor. Şu anda kimsenin herhangi bir suçtan şüphesi yok" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeni ile tren raydan çıkarken, ekipler treni kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Otobüs ise teknik inceleme için başka bir bölgeye nakledildi.

(İHA)

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İsveç

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