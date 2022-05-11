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İsveç'te büyük skandal! Aşırı sağcı Paludan'a 'Kur'an-ı Kerim yakma' izni

11.05.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri kabul edilen İsveç'te skandal bir izin verildiği ortaya çıktı. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan ülkede 5 bölgede Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri düzenlemek istedi. Kur'an-ı Kerim yakma gösterisini camilerin yakınlarında düzenlemek isteyen Paludan'a izin verildiği bildirildi.

İsveç'te büyük skandal! Aşırı sağcı Paludan'a 'Kur'an-ı Kerim yakma' izni

Paludan, 12-13 Mayıs'ta başkent Stockholm'de Müslümanların kalabalık yaşadığı Hallunda ve Husby mahallelerinin yanı sıra Göteborg, Boras, Trollhattan kentlerinde de Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni istemişti. Gösteri iznini onaylayan polis, karşı göstericilerin de olay çıkarmaması için uyarıda bulundu.

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İSVEÇLİ PROFESÖR, KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASININ YASAKLANMASINI İSTEDİ

Göteborg Üniversitesi Siyasi Bilim Uzmanı Profesör Bo Rothstein, Expressen gazetesi için kaleme aldığı makalede, Kur'an-ı Kerim gibi özel kitapların yakılmasının ifade özgürlüğüne girmediğini ve evrensel bir suç olması gerektiğini belirtti.

Nazi Almanya'sında 1933’te, "Kitap yakma şenliği" adı altında 25 bin kitabın yakılmasına atıfta bulunan ve o günden sonra kitapların toplu yakılmasına Avrupa'da siyasi yasak geldiğini hatırlatan Rothstein, Kur'an-ı Kerim'in de yakılmasının bu yasaya dahil edilmesini istedi.

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2017'DEN BERİ KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARINA DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

(AA)

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