İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: 'Lanetliyoruz'

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.
Açıklamasının devamında Çelik şunları ifade etti:
"İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.
Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."
Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 30, 2023
Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.