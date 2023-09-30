HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: 'Lanetliyoruz'

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: 'Lanetliyoruz'

30.09.2023 11:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona ilişkin "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: 'Lanetliyoruz'

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

"ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

"İSVEÇ MAKAMLARI BU SALDIRILARDAN SORUMLUDUR"

Açıklamasının devamında Çelik şunları ifade etti:

"İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

"AYNI ÇİRKİNLİĞİN PARÇASIDIR"

Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'A Milli Kadın Voleybol Takımı paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara bu yanıtı verdi: 'Sizi gidi yalancılar...'
İstanbullular akşam saatlerine dikkat! AKOM'dan uyarı geldiİstanbullular akşam saatlerine dikkat! AKOM'dan uyarı geldi
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandıTarihin sıfır noktası Göbeklitepe'de bulundu! Bakanlık duyurdu: Bir ilk yaşandı
Anahtar Kelimeler:
İsveç Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.