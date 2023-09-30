İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a provokasyon! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: 'Lanetliyoruz'

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyona yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

"ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır. Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

"İSVEÇ MAKAMLARI BU SALDIRILARDAN SORUMLUDUR"

Açıklamasının devamında Çelik şunları ifade etti:

"İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

"AYNI ÇİRKİNLİĞİN PARÇASIDIR"

Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."

Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır.



Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 30, 2023



