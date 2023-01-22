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İsveç'teki skandal infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar

22.01.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılan skandal gösteriye tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar" açıklamasında bulundu.

İsveç'teki skandal infial yaratmıştı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün Rasmus Paludan'ın gerçekleştirdiği provokatif gösteri infial yarattı. İsveç-Danimarka çifte vatandaşlığı bulunan siyasetçi Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yakarak skandal bir gösteriye imza attı. AK Parti Sözcüsü Çelik olaya tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."

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