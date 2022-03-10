HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç ve Finlandiya'dan kritik NATO üyeliği açıklaması

İsveç ve Finlandiya'dan kritik NATO üyeliği açıklaması

10.03.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının ardından, NATO'ya üye olmayan ülkelerin üyelik talepleri gündeme geldi. NATO'ya girmeyi tartışan İsveç ve Finlandiya'dan yeni açıklamalar geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO'ya katılım başvurusunun Avrupa'daki mevcut güvenlik durumunu istikrarsızlaştıracağını söyleyerek NATO'ya kapıyı kapattı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise NATO üyeliği için parlamentoda oturum yapılacağını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'dan kritik NATO üyeliği açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Avrupa Birliği üyesi olan İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girmeyi tartışıyordu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, 'İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı' yönündeki açıklamasının dünyada ses getirmesinden sonra ülkesinin aldığı kararı duyurdu.

İSVEÇ NATO'YA KAPILARINI KAPATTI

Avrupa'nın güvenlik durumunu daha fazla riske atmamak için NATO üyeliğini şimdilik düşünmediklerini aktaran Andersson, şunları söyledi:

"Biz teknede kıpırdamadan oturmuyoruz. Rusya ordusunun yükselttiği risk ortamının saldırgan bir tona bürünmesinden sonra, İsveç'in savunmasını güçlendirdik ve uluslararası iş birliğimizi artırdık. Avrupa güvenlik sisteminin temeli her ülkenin kendi güvenlik politikası uygulamasıyla oluşur. Biz de kendi güvenlik sistemimizi oluşturduk."

isveç

FİNLANDİYA, NATO'YU PARLAMENTODA GÖRÜŞECEK

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği için yakın zamanda parlamentoda bir oturum yapılacağını söyledi.

Gazetecilerle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Marin, oturumdan NATO üyeliği hakkında bir uzlaşma çıkacağını umduğunu vurguladı.

fin
Marin, "Gelecek günlerde oturumdan çıkacak muhtemel bir kararla, NATO üyeliği için bir konsensüs oluşacağını umuyorum. Daha sonra da, bu karar çerçevesinde Finlandiya'nın NATO kararını açıklayacağız." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladıZelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı
Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'
Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...
Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.