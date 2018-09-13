İsveç'te kraliyet tacını çalan şüpheli tutuklandı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te kraliyet tacı ve değerli eşyaları müzeden çalan şüpheli yakalandı.

İsveç Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki bir şüphelinin dün gözaltına alındığı ve bugün de tutuklandığı bildirildi.

Savcılık Basın Sözcüsü Robin Simonsson, kraliyet ailesine ait taç ve diğer değerli eşyaların hala bulunamadığını belirterek, "Tutuklanan şüphelinin sorgusundan sonra değerli eşyaların bulunup tekrar ait olduğu yere konulacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesindeki taç ve değerli eşyalar, ağustos ayının başında çalınmıştı.

Yaklaşık 1 milyar 20 milyon avro değerindeki eşyaların, 17. yüzyılda İsveç Kralı 4. Karl'ın eşi Kraliçe Kristina'ya ait olduğu belirtiliyor.

