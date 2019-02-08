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"İsveç'te Müslümanlara karşı ırkçılık normalleşti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

İsveç Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell: - "Ülkede 2018'de cami ve mescitlerin yüzde 59'una bir şekilde saldırı oldu"

STOCKHOLM (AA) - İsveç Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, ''İsveç'te Müslümanlara karşı ırkçılık normalleşti.'' dedi.

Uppsala Üniversitesi bünyesindeki Kültürlerarası Irkçılık Araştırma Merkezi (CEMFOR) Başkanı da olan Prof. Dr. Gardell, Müslümanlara ilişkin yürüttükleri araştırmanın sonuçlarını ülkenin devlet televizyonu SVT'de açıkladı.

İsveç'te Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların çok arttığını söyleyen Gardell, "Müslümanlara karşı yeni bir ırkçı saldırı var. Buna 'İslamofobi' diyoruz. Bu da şaşırtıcı şekilde normalleşti.'' ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Müslümanların ibadethanelerine saldırıların arttığına dikkati çeken Gardell, ''Elimizdeki araştırmaya göre, 2018 yılında İsveç'teki cami ve mescitlerin yüzde 59'una bir şekilde saldırı olmuş.'' dedi.

- "İslamofobiden medya sorumlu"

İslamofobinin normalleşmesine en büyük katkıyı medyanın sağladığını vurgulayan Gardell, ülke medyasında Müslümanlarla ilgili haberlerin büyük kısmında Müslümanların kötülendiğini anlattı.

Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelerde ise şaşırtıcı biçimde İslamofobinin azaldığını tespit ettiklerini kaydeden Gardell, ''Kısa sürede olmasa da bir gün Müslümanlara yapılan ırkçılığın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Zira 100 yıl önce Katolik Hristiyan olmak da zordu. şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
- Profesö Mattias Gardell: islamfobi isveç

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