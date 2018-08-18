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İsveç'te tazminat kazanan Müslüman kadına yüzlerce tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Dini gerekçelerle tokalaşmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen ve açtığı davadan tazminat kazanan Farah Alhajeh, tehdit ve küfürlü mesajlar aldığını açıkladı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle tazminat kazanan Farah Alhajeh, bunun sosyal medyada duyulmasının ardından yüzlerce tehdit ve cinsel içerikli küfürlü mesaj aldığını belirtti.

İsveç'te dini gerekçelerle tokalaşmadığı için iş görüşmesi yarıda kesilen 24 yaşındaki Alhajeh, ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle yaklaşık 3 bin 900 avro tazminat kazanmasından sonra ırkçı çevrelerin tehdit ve küfürlerinin hedefi oldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Alhajeh, tazminat kazanma haberinin duyulmasından sonra sosyal medya hesaplarından yüzlerce tehdit ve cinsel içerikli küfürlü mesaj aldığını söyledi.

Haberin ulusal basında yer almasından sonra 20 dakikada sosyal medya hesaplarından 500 yorum ve mesaj aldığını kaydeden Alhajeh, ''Haber yayıldıkça tehdit ve küfür içerikli mesajlar ve yorumlar yağmaya başladı. Çok da destek mesaj ve yorumları aldım. Sadece aldığım bir tek destek mesajının 10 bin tehdit mesajına bedel olduğunu düşündüm ve hakaret tehdit mesajlarını fazla kafaya takmadım.'' değerlendirmesinde bulundu.

Birçok mesajda "Ortadoğu'ya, geldiği ülkeye geri dönmesinin" istendiğini belirten Alhajeh, ''Ben İsveç'te doğdum ve büyüdüm. Tehdit ve küfür içeren mesajlar hakkında polis ihbarında bulunmayı şu anda düşünmüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Alhajeh, geçen sene yaşadığı olayı iş mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, ayrımcılığa uğradığı için Alhajeh'e 40 bin kron (yaklaşık 3 bin 900 avro) tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Kararda, kadının karşı cinsle el sıkışmayı reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi tarafından korunan dini konularla ilişkili olduğu belirtilmişti.

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Farah Ahajeh isveç İsveç devlet televizyonu SVT Müslüman tokalaşma

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