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İsviçre’de toplu intihar! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

30.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, İsviçre'nin Montreux kentinde aynı aileden 5 kişi yedinci kattaki bir apartman dairesinin balkonundan teker teker atladı. Cenevre Gölü kıyısındaki kasabada meydana gelen korkunç olaydan 1 kişi kurtuldu. Polis, ifadelerin ardından ailenin, komplo ve hayatta kalma teorilerine batarak bir süredir toplumdan uzaklaştığı yönünde olduğunu açıkladı.

İsviçre’de toplu intihar! Aynı aileden 5 kişi peş peşe atladı...

İsviçre'de, Fransız bir aileden 5 kişi peş peşe yedinci kattaki dairelerinden atlayarak intihar etti. Trajik olaydan yalnızca 15 yaşındaki bir çocuk sağ kurtuldu ancak o da şu an komada ve durumu stabil.

Yerel polis, trajik olayın detaylarını hala araştırıyor. Vaud bölge polisi, bulgulara göre üçüncü bir tarafın müdahalesi olamayacağını ve tüm kurbanların birbiri ardına balkondan atladığını bildirdi. 40 yaşındaki adam, 41 yaşındaki karısı ve onun ikiz kız kardeşi, çiftin 8 yaşındaki kızı ve olaydan sağ çıkan 15 yaşındaki çocuk, 20 metre yükseklikteki dairelerinin balkonundan atladılar. Polisler, şu anda toplu intihar teorisi üzerinde çalıştıklarını söylediler.

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SEÇKİN BİR AİLEYDİ

Baba Eric David'in Marsilya'nın zengin bir bölgesinde büyüdüğü ve hatta Fransa'nın en prestijli okullarından biri olan Ecole Polytechnique'e gittiği iddia edildi. İkiz kız kardeşler Nasrine ve Narjisse Feraoun ise, Paris'teki Lycee Henri-IV'te eğitim görmüş ve seçkin beş çocuklu bir ailede büyümüşler. Biri diş hekimi, diğeri ise göz doktoru olan ikiz kardeşler ayrıca Cezayirli romancı Mouloud Feraoun'un torunlarıydı.

KAPIYI AÇMADILAR

Olay günü iki memur, yerel saatle 06:15'te apartmanın kapısını çalarak, babayla oğlunun evde eğitim almasına dair talebi hakkında konuşmak istedi. Ancak kapıda kimin olduğunu soran bir sesin ardından başka yanıt alamadılar. Daireye giremeyen görevliler dışarı çıktı.

Ardından, bir saatten kısa bir süre sonra, beş dakika içinde beşi de balkondan atladı. Herhangi bir boğuşma belirtisi bulunamadı, görünüşe göre hepsi kendi isteğiyle atladı. Balkonda atlamak için kullandıkları bir merdiven de bulundu.

HİÇBİR UYARI İŞARETİ YOKTU

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Polis şunları söyledi: "Olaylar öncesinde veya sırasında, olay yerinde saat 06:15'ten itibaren hazır bulunan iki polis memuru ve binanın dibinden geçenler de dahil olmak üzere hiçbir görgü tanığı, daireden gelen en ufak bir ses veya ağlama duymadı. Teknik araştırmalar böyle bir olayın yaşanacağına dair hiçbir uyarı işareti göstermiyor."

DIŞ DÜNYAYLA BAĞLANTILARI YOKTU

Pandeminin başlamasından bu yana ailenin komplo ve hayatta kalma teorileri ile giderek daha fazla ilgilenmeye başladığı belirtildi. Aile, dış dünyayla bağlantılarını keserek neredeyse tamamen kendi kendine yeter halde yaşıyordu. Yaşam alanlarının çoğunu kaplayan bir yiyecek stoğu biriktirmişlerdi.

Sadece annenin ikiz kardeşi evin dışında çalışıyordu. Ne anne ne de sekiz yaşındaki çocuk yerel makamlara kayıtlıydı. Polis, kanıtların ailenin yetkililerin hayatlarına müdahale etmelerinden korktuğunu gösterdiğini de ifadelerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İsviçre
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