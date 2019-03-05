HABER

"İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" 5 Mayıs'ta yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

"İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" 5 Mayıs'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk kültürünü Avrupa'ya taşıyarak Türk ve İsviçreli ailelerin çocuklarının eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmesi amacıyla "İsviçre Türkiye Çocuk Şenliği" (Schweizerisch Türkisches Kinder Fest) düzenlenecek.

İsviçre'nin Schlieren şehrinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şenlikte, Hacivat ve Karagöz, İbişin Maceraları ve Pixel Poi gösterisinin yanı sıra, müzikli söyleşi ve ebru sanatı atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

Organizasyonunu oyuncu Zafer Altun ile ağabeyi Cem Altun'un üstlendiği festivale, sanatçı Mehmet Kandemir, oyuncu Alpaslan Özmol, Hilal Ergenekon'un da arasında bulunduğu isimler katılacak.

Bir gün olarak planlanan festivalin gelecek yıllarda Belçika, Almanya, Fransa ve Avusturya'da da yapılması hedefleniyor.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldıBinali Yıldırım, cenaze törenine katıldı
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk şenliği isviçre Türkiye

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

'Gezi Parkı' davasında duruşma tarihi belli oldu! İddianamede dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

'Gezi Parkı' iddianamesinde dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

Ferhat Tunç: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.