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İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:27 | Son Güncelleme

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütleri, bölücü terör örgütü ve yandaşları tarafından hafta sonu İsviçre genelinde Türkiye’ye, Türk bayrağına ve Türk toplumuna yapılan sözlü ve fiziksel saldırıları yaptıkları basın açıklaması ile kınadı.Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri, Almanca ve Türkçe yaptıkları ortak basın açıklaması ile yaşanan saldırılara tepkilerini dile getirdi.

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütleri, bölücü terör örgütü ve yandaşları tarafından hafta sonu İsviçre genelinde Türkiye’ye, Türk bayrağına ve Türk toplumuna yapılan sözlü ve fiziksel saldırıları yaptıkları basın açıklaması ile kınadı.
Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri, Almanca ve Türkçe yaptıkları ortak basın açıklaması ile yaşanan saldırılara tepkilerini dile getirdi. Büyükelçilik önünde toplanan sivil toplum örgütleri temsilcilerini karşılayan Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, STK’lara olaylar karşısındaki soğukkanlı tutum ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Suat Şahin tarafından okunan ortak bildiride, "Türkiye’nin Suriye’yle arasında olan sınırlarını koruma altına alma amaçlı Barış Pınarı Harekatı’na başlamasından sonra son günlerde İsviçre’de birkaç Türkiye düşmanı miting ve çatışmalar yaşandı. Biz, Türk toplumu ve İsviçre’de yaşayan Türk halkı olarak bu saldırıları ve Türkiye’ye karşı nefreti derinden kınıyoruz. Sınırlarını ve sınır alanını teröristlere karşı güvence altına almak için Türkiye’nin haklı harekatı, Türkiye ve İsviçre’de yaşayan Türk nüfusuna karşı nefreti kışkırtmak için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Basel-Stadt’deki protestocular, Türk bayrağını kamuya açık alanda yakarak eylem yaptılar. Türk bayrağına karşı bu açık ihaneti derinden kınıyoruz. Biz burada yaşayan Türkler, İsviçre bayrağı için aynı hisleri paylaşıyoruz ve İsviçre bayrağına bağlıyız ve İsviçre bayrağını aynı şekilde koruyacağız. Bir ülkenin bayrağının yanmasına tahammül edilmemeli. Kamuya açık alanlarda Türk halkına ve Türkiye’ye karşı nefreti ateşliyorlar. İfade ve konuşma özgürlüğünü kötüye kullanan ve bayrakları yakarak nefret saçanlar gösteri yapma hakkının korunmasını iddia edemezler” ifadeleri yer aldı.

"Bayrak yakmak İsviçre’de suçtur"
Ceza Kanunu’nun 270. maddesine göre İsviçre bayrağının yakılmasının suç olduğu belirtilen açıklamada, “Ulusal bir kurumun asmış olduğu bir İsviçre amblemine, özellikle arması veya İsviçre Konfederasyonu veya bir kantonuna ait bayrağa kötü niyetli olarak zarar veren veya hakaret eden kişiler, üç yıla varan hapis cezasına veya bir para cezası ile yargılanabilir. Bu ceza kanunu sadece bir devlet kurumu tarafından asılan bayrakları korur. Kamu düzenini korumak için çeşitli devletler, kamu makamları tarafından olmasına rağmen genel olarak ulusal bayrak üzerindeki yıkıcı, zarar verici veya küfürlü eylemleri cezalandırmaktadır. İsviçre’de armanın ya da konfederasyon bayrağının aşağılayıcı kullanımı için cezai sorumluluk arzusu büyüktür. Bazı mitinglerde İsviçre bayrağının yakılması gerçekleşti. Nüfusun çoğunluğu, bireyler bizim ulusal sembolümüzü yaktığında veya aşağılayıcı bir şekilde kullandıklarında en derin vatanseverlik duyguları nedeniyle ağır şekilde yaralanmaktadır” denildi.

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama

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