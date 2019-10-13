İsviçre’de Türk sivil toplum örgütlerinden Türk bayrağına yapılan saldırılara kınama

İsviçre’de Türk sivil toplum örgütleri, bölücü terör örgütü ve yandaşları tarafından hafta sonu İsviçre genelinde Türkiye’ye, Türk bayrağına ve Türk toplumuna yapılan sözlü ve fiziksel saldırıları yaptıkları basın açıklaması ile kınadı.

Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Türk sivil toplum örgütleri temsilcileri, Almanca ve Türkçe yaptıkları ortak basın açıklaması ile yaşanan saldırılara tepkilerini dile getirdi. Büyükelçilik önünde toplanan sivil toplum örgütleri temsilcilerini karşılayan Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, STK’lara olaylar karşısındaki soğukkanlı tutum ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Suat Şahin tarafından okunan ortak bildiride, "Türkiye’nin Suriye’yle arasında olan sınırlarını koruma altına alma amaçlı Barış Pınarı Harekatı’na başlamasından sonra son günlerde İsviçre’de birkaç Türkiye düşmanı miting ve çatışmalar yaşandı. Biz, Türk toplumu ve İsviçre’de yaşayan Türk halkı olarak bu saldırıları ve Türkiye’ye karşı nefreti derinden kınıyoruz. Sınırlarını ve sınır alanını teröristlere karşı güvence altına almak için Türkiye’nin haklı harekatı, Türkiye ve İsviçre’de yaşayan Türk nüfusuna karşı nefreti kışkırtmak için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Basel-Stadt’deki protestocular, Türk bayrağını kamuya açık alanda yakarak eylem yaptılar. Türk bayrağına karşı bu açık ihaneti derinden kınıyoruz. Biz burada yaşayan Türkler, İsviçre bayrağı için aynı hisleri paylaşıyoruz ve İsviçre bayrağına bağlıyız ve İsviçre bayrağını aynı şekilde koruyacağız. Bir ülkenin bayrağının yanmasına tahammül edilmemeli. Kamuya açık alanlarda Türk halkına ve Türkiye’ye karşı nefreti ateşliyorlar. İfade ve konuşma özgürlüğünü kötüye kullanan ve bayrakları yakarak nefret saçanlar gösteri yapma hakkının korunmasını iddia edemezler” ifadeleri yer aldı.