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  4. İsyan ettiren görüntü! Güvercinin başını koparıp öldürdü: Bu nasıl bir canilik?

İsyan ettiren görüntü! Güvercinin başını koparıp öldürdü: Bu nasıl bir canilik?

21.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, güvercinin başını kopararak öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan E.D., gözaltına alındı. İdari para cezası uygulanan E.D., daha sonra serbest kaldı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, bu tür caniliklerin engellenmesi için önce ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Düşünebiliyor musunuz; bir güvercini alıyorsun boynunu koparıyorsun, kaldırıp atıyorsun ve hayvan orada çırpınarak can çekişiyor. Bu nasıl bir canilik?'' dedi.

İsyan ettiren görüntü! Güvercinin başını koparıp öldürdü: Bu nasıl bir canilik?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emre D., önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; kuşa ve paraya ihtiyacı olmadığını söyleyerek, beslediği güvercinlerden birini kafesten alıp, başını kopardıktan sonra yere fırlattı. Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntü, sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine Emre D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.D., ifadesi alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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DİĞER GÜVERCİNLERE EL KOYULACAK

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, bu tür caniliklerin engellenmesi için önce ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Aileleri şiddetten arındırmamız lazım. Şiddetten arınan çocukların yetişmesi lazım. Yaşanan olay caniliktir. Düşünebiliyor musunuz; bir güvercini alıyorsun boynunu koparıyorsun, kaldırıp atıyorsun ve hayvan orada çırpınarak can çekişiyor, sen onu izliyorsun. Bu nasıl bir caniliktir?" dedi.

Başkan Özkan ayrıca görüntülerde yer alan diğer güvercinlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyulacağını söyledi.

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(DHA)

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