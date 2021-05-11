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  4. İsyan ettiren karar! Genç kıza kabusu yaşattı, "Pardon" deyince serbest kaldı

İsyan ettiren karar! Genç kıza kabusu yaşattı, "Pardon" deyince serbest kaldı

11.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kıza başka birine benzettiği için muşta ile saldıran Sedat A., "Pardon, başkasına benzettim" diye ifade verince adli denetim şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan ve ailesi pasta kesip çıkan kararı kutlarken, ölümden dönen genç kız ise karara isyan etti.

İsyan ettiren karar! Genç kıza kabusu yaşattı, "Pardon" deyince serbest kaldı

Olay, 2 Nisan'da Gürsu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürüyen E.Ö. (18), Sedat A.’nın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek, muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., ’’Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı pardon pişmanım’’ dedi. Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay sonra görülen ilk duruşmada ise serbest bırakıldı.

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"EVE DOĞRU GİDERKEN ARKAMDAN SALDIRDI"

Saldırı günü yaşadıklarını anlatan genç kız, "Evime doğru giderken bir anda arkamdan darbe aldım ve darbenin etkisiyle yere düştüm. Yere düştüğümde üstümde bir adam vardı. Bana hakaret ve küfürler ediyordu. 'Sen abimi öldürdün Songül, bende seni öldüreceğim. Bugün yaşama ihtimalin yok. Bugün son günün' gibi kelimeler kullandı. 'Ben abini öldürmedim, bırak artık canım acıyor' dedim ama beni dinlemedi. Yüzümdeki maskeden tanıyamadığı için maskemi çıkardım. Buna rağmen durmadı ve 4-5 dakika beni darp etti. Bu darbeler sadece yüzüme geliyor, öldürücü şiddetle vuruyordu. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Çünkü adam bana göre çok kalıplı ve güçlüydü. Sadece yüzümü korumak için ellerimle kapatmak zorunda kaldım. Yere yığıldığımda yanıma bir adam geldi ve bana yardım etti. Beni hastaneye kaldırmışlar, adamı ise nezarete atmışlar. Bir gün sonra cezaevine sevk edildiğini öğrendim" dedi.

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"O KARARI PASTA KESEREK KUTLADI, BEN KORKUDAN EVE HAPSOLDUM"

Mahkemenin muştalı saldırgan için verdiği şartlı tahliye kararını duyunca isyan eden E.Ö., "Bu adam beni ’katilsin’ diyerek suçlayıp muşta ile saldırıyor, öldüresiye darp ediyor. Bir kadına sen nasıl muşta ile vurabilirsin. Bu nasıl bir adalet?" dedi.

Saldırganın tahliye edildikten sonra evinde ailesiyle birlikte pasta keserek kutlama yaptığını ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia eden E.Ö., "O evinde pasta kesip kutlama yapıyor, dışarıda gezebiliyor ama ben evime hapsoldum. Cezaevinden çıktığı gün kutlama yapıldı. Psikolojin bozuksa ve gerçekten bana yaptıkların için üzgünsen neden o gün kutlama yapıp video paylaşıyorsun? İçeriden çıktığı için neden bir kutlama yapar ki insan? Benim suçum günahım yokken neden ben darp edildim? Neden dayak yedim? Psikolojisi bozuksa gitsin hastaneye yatsın. Evinde ne işi var? Evi benim evime 5 dakika uzaklıkta. Her an karşılaşabileceğim bir yerde. Benim can güvenliğim yok. Beni benzettiği kızın can güvenliği hiç yok. Mahkeme çıkışında ‘ben suçsuz ve günahsız bir kıza vurduğum için pişmanım pardon’ diyor. Sadece bana vurduğu için pişman. Belki Songül olsa pişman olmayacak. Ona vurup öldürseydi pişman olmayacaktı demek ki. Ben tutuklanıp cezasını çekmesini istiyorum. Psikolojik sorunları varsa tedavisini olsun. Bu zor bir şey değil. Şuan o dışarıda geziyor ama ben evime hapsoldum. Ben ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

Sedat A.’nın serbest kalmasının ardından evinde kutlama yapıp pasta keserek yaptığı paylaşımlar sosyal medyada tepkilere neden olurken, aynı şahsın geçen yıl Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde başka bir kadının kapısına dayanarak "Songül sensin" deyip günlerce rahatsızlık verdiği iddia edildi.

(İHA)

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kadına şiddet

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