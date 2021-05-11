İsyan ettiren karar! Genç kıza kabusu yaşattı, "Pardon" deyince serbest kaldı

Olay, 2 Nisan'da Gürsu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürüyen E.Ö. (18), Sedat A.’nın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek, muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar olan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., ’’Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı pardon pişmanım’’ dedi. Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay sonra görülen ilk duruşmada ise serbest bırakıldı.

"EVE DOĞRU GİDERKEN ARKAMDAN SALDIRDI"

Saldırı günü yaşadıklarını anlatan genç kız, "Evime doğru giderken bir anda arkamdan darbe aldım ve darbenin etkisiyle yere düştüm. Yere düştüğümde üstümde bir adam vardı. Bana hakaret ve küfürler ediyordu. 'Sen abimi öldürdün Songül, bende seni öldüreceğim. Bugün yaşama ihtimalin yok. Bugün son günün' gibi kelimeler kullandı. 'Ben abini öldürmedim, bırak artık canım acıyor' dedim ama beni dinlemedi. Yüzümdeki maskeden tanıyamadığı için maskemi çıkardım. Buna rağmen durmadı ve 4-5 dakika beni darp etti. Bu darbeler sadece yüzüme geliyor, öldürücü şiddetle vuruyordu. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Çünkü adam bana göre çok kalıplı ve güçlüydü. Sadece yüzümü korumak için ellerimle kapatmak zorunda kaldım. Yere yığıldığımda yanıma bir adam geldi ve bana yardım etti. Beni hastaneye kaldırmışlar, adamı ise nezarete atmışlar. Bir gün sonra cezaevine sevk edildiğini öğrendim" dedi.