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İsyan ettiren kazada itiraz kabul edildi! Sürücü hakkında tutuklama kararı

14.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta geçtiğimiz salı akşamı feci bir trafik kazası meydana geldi. Aleyna Nur Gökçe, metrobüsten inip evine dönerken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kız yoğun bakıma alınırken, ona çarpan sürücü Sezer H. (35) adli kontrolle serbest kaldı. Genç kızın ailesinin itirazı sonucu sürücü hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. İşte olayın detayları...

İsyan ettiren kazada itiraz kabul edildi! Sürücü hakkında tutuklama kararı

Haramidere Caddesi'nde geçen salı günü saat 20.30 sıralarında, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne hızla giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

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Genç kızın yakınları, alkolü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen Sezer H.'nin (35) adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi. Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

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AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ailenin avukatı Osman Yeşil bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti. Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verdi.

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Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.

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Avukat Osman Yeşil, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız" dedi.

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DHA

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trafik kazası Esenyurt

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