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  4. İtalya’da 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

İtalya’da 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 23:50 | Son Güncelleme

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 733 yeni vaka tespit edilmesi ile 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İtalya’da 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Koronavirüs salgını Avrupa’da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. İtalya’da bugün 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İtalya’da ülke genelinde son 24 saatte bin 733 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 274 bin 644’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte virüs nedeni ile 11 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 35 bin 518’e yükseldi.

İtalya’da 22 Ağustos’tan bu yana ortalama günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrederken, vatandaşları salgında ikinci dalga korkusu sardı. İtalya, Avrupa kıtasında salgında en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. (İHA)


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