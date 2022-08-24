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İtalya’da bir ilk! Bir kişide Covid 19, maymun çiçeği ve HIV tespit edildi

24.08.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da 36 yaşındaki bir adam, yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve kasık bölgesinde iltihaplanma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde kişide Covid, maymun çiçeği ve HIV hastalıkları tespit edildi. Vakanın literatürde bir ilk olduğu belirtildi.

İtalya’da bir ilk! Bir kişide Covid 19, maymun çiçeği ve HIV tespit edildi

Sicilya adasının Catania kentinde geçen ay 36 yaşındaki bir adam yüksek ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve kasık bölgesinde iltihaplanma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Hastanede yapılan testlerde hastanın Covid, maymun çiçeği ve HIV pozitif olduğu belirlendi.

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LİTERATÜRDE BİR İLK!

Literatürde bir ilk olduğu belirtilen vaka, Catania Rodolico - San Marco Üniversitesi ve Palermo Giaccone Polikliniği araştırmacıları tarafından Journal of Infection adlı tıp dergisinde yayımlandı.

KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

‘İlk maymun çiçeği virüsü, SARS-CoV-2 ve HIV ko-enfeksiyonu’ başlıklı makalede, kimlik bilgileri gizli tutulan hastanın 16-22 Haziran tarihlerinde İspanya’da tatil yaptıktan 9 gün sonra semptom geliştirdiği belirtildi.

Makaleye göre hasta, 2 Temmuz’da Covid-19 pozitif çıktı, aynı günün ilerleyen saatlerinde sol kolunda kızarıklıklar görüldü; ertesi gün de gövde, bacaklar, yüz ve kalça bölgesinde ağrılı kabarcıklar oluşmaya başladı.

Hastanın 2019’da frengi tedavisi gördüğü, 2021’de yaptırdığı HIV testininse negatif çıktığı, ayrıca bipolar bozukluk nedeniyle düzenli olarak carbamazepine ilacı aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Makaleye göre geçen yıl iki doz Covid aşısı olan adam, ardından Ocak 2022’de Covid 19 hastalığı geçirmişti.

KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ

Hasta, Haziran’daki İspanya seyahatinde erkeklerle korunmasız cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Araştırmacılar bu verileri değerlendirdikleri yazıda, ‘’Maymun çiçeği virüsü ve SARS-CoV-2 enfeksiyonları aynı anda görülebilir. Maymun çiçeği sıklıkla, daha önce cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona sahip olan kişilerde teşhis edilir’’ dedi.

Hastanın bir hafta kadar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiği belirtildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı:

‘’Bu, bildirilen tek maymun çiçeği virüsü, SARS-CoV-2 ve HIV ko-enfeksiyonu vakası olduğundan, bu kombinasyonun hastanın durumunu kötüleştirebileceğini destekleyen yeterli kanıt bulunmamaktadır.

“Mevcut SARS-CoV-2 pandemisi ve maymun çiçeği vakalarındaki günlük artış göz önüne alındığında, sağlık sistemleri bu olasılığın farkında olmalı ve yüksek riskli vakalarda kontrol için uygun teşhis testlerini teşvik etmelidir.”

Övgü Pınar | Roma

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Anahtar Kelimeler:
HIV İtalya Maymun Çiçeği hastalığı koronavirüs
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