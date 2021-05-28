HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da “görünmez heykel” 15 bin Euro'ya alıcı buldu

İtalya'da “görünmez heykel” 15 bin Euro'ya alıcı buldu

28.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun “Io sono” (Benim) adlı görünmeyen eseri açık arttırmada 15 bin Euro'ya (yaklaşık 155 bin TL) alıcı buldu.

İtalya'da “görünmez heykel” 15 bin Euro'ya alıcı buldu

İtalya'da görünmeyen heykel binlerce Euro'ya alıcı buldu. İtalyan heykeltraş Salvatore Garau'nun “Io sono” (Benim) adlı görünmeyen eseri Milano'da bulunan Art-Rite müzayede evinde 6 bin Euro fiyatla 18 Mayıs'ta açık arttırmaya çıkarılmıştı. Sanatseverlerden biri açık artırmada, materyalsiz eser için 15 Euro (yaklaşık 155 bin TL) ödedi. Alıcıya, maddi olmayan eser ile ilgili sadece orijinalliğinin kanıtı olan garanti belgesi verildi.

Garau eserinin satışı hakkında yaptığı açıklamada, "Müzayede reddedilemez bir gerçeğe tanıklık etti. Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre boşluğumuzu boşaltıp geriye hiçbir şey kalmasa bile hiçbir şeyin ağırlığı yoktur. Bu nedenle yoğunlaşan ve kısacası içimizde parçacıklara dönüşen enerjiye sahiptir” dedi.

Garau, görünmez eserini daha önce, Milano'daki Scala Meydanı'nında düzenlenen sergisi dahilinde bir beyaz çerçeve içerisinde sergilemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
NATO'dan Afganistan açıklamasıNATO'dan Afganistan açıklaması
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
İtalya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Birçok ilde sıcaklıklar düşecek! Çok kuvvetli geliyor

Birçok ilde sıcaklıklar düşecek! Çok kuvvetli geliyor

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Çevredekiler sadece izledi! Sokak ortasında dehşet

Bombalı araçla saldırı önlendi! Patlayıcı imha edildi

Bombalı araçla saldırı önlendi! Patlayıcı imha edildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.