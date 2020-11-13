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İtalya’da koronavirüs hastası hastane tuvaletinde ölü bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

13.11.2020 21:45 | Son Güncelleme:
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İtalya'nın Napoli kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olan bir adam hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu. Oda arkadaşı, "Tuvaletten uzun süre çıkmayınca içeri girdim. Kovid-19 hastası olduğu için nefes almakta zorlanıyordu. Yüzüne su döktüm ve yardım istedim ama kimse oralı olmadı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya’da can kayıpları hızla artıyor. Napoli’deki Cardarelli Hastanesi'nin acil servisinde Kovid-19 hastası olan 84 yaşındaki Giuseppe Cantalupo tuvalette hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

"YARDIM İSTEDİM AMA KİMSE ORALI OLMADI"

Cantalupo ile aynı yerde bulunan diğer bir Kovid-19 hastası olan Rosario Lamonica tarafından telefonla kaydedilen görüntüler ülkede infiale neden oldu.

Lamonica sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşlı adam benimle aynı odadaydı. Tuvaletten uzun süre çıkmayınca içeri girdim. Kovid-19 hastası olduğu için nefes almakta zorlanıyordu. Yüzüne su döktüm ve yardım istedim ama kimse oralı olmadı. Görevliler yarım saat sonra geldiğinde zaten ölmüştü" dedi.

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AİLESİNE YATAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ DEDİLER

Cantalupo’nun çocukları ise İtalyan basınına verdiği röportajda, görüntülerin çekildiği dakikalarda hastane yetkililerinin kendilerine babalarının yatağında hayatını kaybettiği haberini verdiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Napoli Savcılığı, olay hakkında soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Cardarelli Hastanesi'nde yaşanan durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdi.

"KIRMIZI BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Öte yandan Napoli'nin başkenti olduğu Campania Bölgesi, İtalya'da yerel bazda değişkenlik gösteren korona virüs tedbirleri kapsamında en riskli bölge kategorisi olan “kırmızı bölge” ilan edildi. (İHA)

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