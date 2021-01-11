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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 448 kişi hayatını kaybetti

11.01.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 448 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 448 artarak 79 bin 203 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 289 bin 21'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 575 bin 979'a geriledi. Yoğun bakımdakilerin sayısı ise 2 bin 642 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 448 artarak 79 bin 203'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 35 artışla 1 milyon 633 bin 839 oldu.

Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugüne dek aşılananların sayısı 654 bin 362'ye ulaştı. (AA)

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