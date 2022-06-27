İtalya'daki feribot yangınında sırra kadem bastı! Aydınlı şoför Mehmet Çakır'dan 130 gündür haber alınamıyor

Geçtiğimiz şubat ayında İtalya'dan Yunanistan'a giden bir feribotta yangın çıkmıştı. Feribotta yangında mahsur kalan 27 Türk vatandaşı kurtarılırken 130 gündür 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamıyor. Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz. 130 gün oldu bir haber alamadık" diyerek sitem etti.

MEHMET ÇAKIR'DAN 130 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta, Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. Çakır'ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya gitmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi.

DNA TESTİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 130 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır'dan haber alamadı. Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi örneği vermiş ancak bundan da bir sonuç alınamamıştı.

"ARTIK AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür ise "Hala bir ses yok. Ablası, annesi ve babası merak içinde. En azından öldüyse cenazesini memleketine defnetmek istiyoruz. Artık akıbetini öğrenmek istiyoruz. 130 gün oldu bir haber alamadık" diye konuştu.

Kaynak: DHA



