İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı ve G20 Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak olan İtalyan bakan Di Maio, bu toplantılara katılmak üzere İtalya'ya gelen ABD'li mevkidaşı Blinken ile ikili bir görüşme yaptı.

ABD'nin Roma Büyükelçiliği konutunda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ve Blinken'ın, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısının yanı sıra küresel sınamalar karşısında iş birliği, Akdeniz’de istikrar, Libya, Sahel ve Etiyopya'yı ele aldıkları belirtildi.

İTALYA'NIN BİR KAVŞAK NOKTASI OLACAĞINI İFADE ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın bu üç günde önemli kararların alınacağı bir kavşak noktası olacağını belirterek, ABD'li mevkidaşıyla bugünkü görüşmede yarınki DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’nda değinecekleri konuları ele aldıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken'ın, Di Maio ile görüşmesinde, İtalya'nın G20'deki öncelikleri üzerinde birlikte çalışmayı ve bunun yanı sıra Libya, Çin, Venezuela ve DEAŞ’a karşı küresel mücadelede iş birliğini ele aldığını belirtti.

KORONAVİRÜS SALGINI VE İKLİM KRİZİ ELE ALINDI

Öte yandan, Sözcü Price, Blinken'ın İtalya'daki temasları kapsamında bugün ayrıca merkezi Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley ile bir araya geldiğini, küresel açlıkla mücadele, Kovid-19 salgınına karşı iş birliği ve iklim değişikliği krizini ele aldığı bildirdi. (AA)



