HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya, Kovid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

İtalya, Kovid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 23:46 | Son Güncelleme

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında risk arz eden 13 ülkeden İtalya'ya girişleri ve transit geçişleri yasakladı.

İtalya, Kovid-19 riski taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişilere, İtalya'ya giriş ve transit geçiş yasağı getirildi.

Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı.

Kovid-19 nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1 Temmuz'dan itibaren de Avrupa Birliği'nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlar açılmıştı.

Hafta başında Bangladeş'in başkenti Dakka'dan gelen bir uçaktaki bazı yolcularda Kovid-19'a rastlanmıştı. (AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Beyaz Saray'da bir muhabirde Kovid-19 tespit edildiBeyaz Saray'da bir muhabirde Kovid-19 tespit edildi
Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Ünlü iş insanı otel odasında ölü bulundu

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...

Son hali olay olan oyuncudan flaş karar! Bölüm başı...

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

Bakan Koca ve Kluge'den ortak açıklama

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

Sevgilisine saldıran öfkeli adam yanlış kişiye çattı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran açıklama: Koronavirüs aşısı yıl sonunda hazır olabilir

Koronavirüs aşısında umutlandıran açıklama: Ünlü bilim insanı tarih verdi

Ukrayna'da vahşet! 68 yaşındaki Türk vatandaşını öldürüp cesedini parçaladılar

Kan donduran vahşet! Türk vatandaşını öldürüp cesedini parçaladılar

Beyaz Saray'da bir muhabirde Kovid-19 tespit edildi

Beyaz Saray'da bir muhabirde Kovid-19 tespit edildi

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, tekrar gözaltına alındı

Trump'ın eski avukatı tekrar gözaltına alındı

ABD'de koronavirüse yakalanan doktorda semptomlar 100 gündür geçmedi

Koronavirüs semptomları 100 gündür geçmedi

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler

Kıbrıs’ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik! Sınırlara silahlar konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.