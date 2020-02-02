HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: "Koronavirüsü izole ettik "

İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: "Koronavirüsü izole ettik "

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Ippolito, virüsün izole edilmesinin hastalığın mekanizmasının anlaşılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştıracağını ve buna yönelik tedavi yöntemlerini belirlemeyi hızlandıracağını söyledi

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkelerini ziyarete gelen Çinli bir çift üzerinde tespit edilen yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) izole ettiklerini belirtti.

İtalya’ya sıçradığı perşembe akşamı kesinleşen koronavirüse ilişkin Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünde basın toplantısı düzenleyen Sperenza, "Virüsü izole ettik. İtalya, Avrupa’da virüsü izole etmeyi başaran ilk ülke oldu. Bunun anlamı şu; virüs üzerinde daha iyi çalışmaya ve de yayılmasının önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini doğrulamaya yönelik birçok fırsat sunacak. Şimdi bu virüse yönelik tedavi daha kolay olacak." diye konuştu.

Sperenza, bu sonuca ulaşmalarında İtalyan ulusal sağlık sistemindeki yüksek kalitenin önemine dikkati çekerken, "Bu konuda emeği geçen doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm profesyonellere teşekkür ediyoruz. Bugün buradan önemli bir haber ve bir başlangıç noktası çıkıyor. Biz dünyada bir ilkiz ve bu bilgiyi, tüm bilim dünyasının kullanımına sunuyoruz. Bu önemli bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da basın toplantısında, "Veriler artık uluslararası topluluğa sunulacak. Yeni teşhis testleri ve aşılar için alanlar açılıyor. İtalya bu araştırma için referans ortağı oldu." dedi.

Ippolito, Spallanzani laboratuvarlarında yapılan çalışmayla virüs ayrıştırılmasının hastalığın mekanizmasının anlaşılmasına yönelik çalışmaları kolaylaştıracağını ve buna yönelik tedavi yöntemlerini belirlemeyi hızlandıracağını ifade etti.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten diğer uzmanlar da virüsün izole edilmesinin hastalığın tedavisi için çok önemli bir aşama olduğuna işaret etti.

Öte yandan, ilk olarak Çin’de görülmeye başlanan koronavirüsün yarattığı korku ve endişe, İtalya’da Çinlilere yönelik ırkçı eylemlere her gün bir yenisinin eklenmesine yol açtı.

Son olarak; ülkenin kuzeyindeki Brescia kentinde Forza Nuovo isimli aşırı sağcı örgüt, Uzak Doğu ürünleri satan bir markete, "Bu vesileyle bugün hiç olmadığı kadar İtalyan ürünlerini destekliyoruz. İtalyan ürünü almak ahlaki bir yükümlülüktür." yazılı ilanlar astı.

- Koronavirüsün İtalya'ya ulaştığı perşembe günü kesinleşti

Başbakan Giuseppe Conte, geçen perşembe yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve çarşamba günü Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'da da tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.

İtalya'da hükümet, hafta başında da yeni tip koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 60 kadar vatandaşının tahliyesi için özel uçak gönderme kararı almıştı. Söz konusu kişilerin yarın İtalya'ya ulaşması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Ölü sayısı korkunç boyutta!Ölü sayısı korkunç boyutta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e yükseldi! Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların sayısı neden arttı?

Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.