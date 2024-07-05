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İtalya yanardağ kabusu yaşıyor! Etna ve Stromboli'de volkanik patlamalar! Uçuşlar durduruldu, kırmızı alarm verildi

05.07.2024 20:49
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın ardından Stromboli de faaliyete geçti. Yanardağların püskürttüğü kül ve lavların bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi. Küller sebebiyle Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Stromboli Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sebebiyle "kırmızı" alarm verildi.

İtalya yanardağ kabusu yaşıyor! Etna ve Stromboli'de volkanik patlamalar! Uçuşlar durduruldu, kırmızı alarm verildi

Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak devam ettiği, dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'nın ardından ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği belirtildi.

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Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası'ndaki yanardağın dün yoğun şekilde kül ve biraz lav püskürtmeye başladığı, lav ve kaya parçalarının denize düştüğü aktarıldı.
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KIRMIZI ALARM VERİLDİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) paylaştığı bilgide, Stromboli Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

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Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının X platformundan yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet sebebiyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı duyuruldu.

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Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladığı belirtildi.

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DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en üst düzeyde kırmızı alarm verildiğini belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, Stromboli'nin izlendiğini ve acil durumlarda tahliye planlarının hazır olduğunu aktardı.

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Diğer yandan, dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetleri en yüksek seviyeye ulaşan Etna Yanardağı'ndan çıkan ve yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe erişen kül ve duman bulutundan hava ulaşımı da etkilendi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Etna'nın küllerinin Katanya kenti ve Fontanarossa Havalimanı'na ulaştığı, bu nedenle havalimanında uçuşların bu sabah itibariyle tedbir maksatlı durdurulduğu açıklandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı 3 bin 300 metre, Stromboli Yanardağı ise deniz seviyesinden 920 metre yüksekliğe sahip. Uzmanlar, birbirine yakın coğrafyada bulunan Etna ve Stromboli yanardağlarının bazı ortak özellikleri olsa da volkanik faaliyetlerinin temelde farklı özellikler taşıdığını ve birbirleriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Yanardağ
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