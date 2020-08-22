İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 Mayıs'tan beri ilk kez bini geçti

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Ülkede son dönemde artış trendinde olan günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez binin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan 1071 yeni vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 258 bin 136'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 35 bin 430'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 243 artarak 205 bin 203 oldu.

Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsü, son iki haftada vakaların yaş ortalamasının 32'ye kadar düştüğünü bildirdi.

OKULLAR 14 EYLÜL'DE AÇILACAK

Ülkede vaka sayısındaki artış trendi, yerel yöneticileri de sıkı tedbirlere dönülmesi konusunda ikiye böldü.

Güneydeki Campania’nın bölgesel yönetim başkanı Vincenzo De Luca, ay sonunda durumu değerlendireceklerini, vakaların artmaya devam etmesi halinde bölgelerini giriş-çıkışlara kapatacaklarının sinyalini verdi.

Kuzeydeki Emilia-Romagna’nın bölgesel yönetim başkanı Stefano Bonaccini de ülkede yeni vakaların yükseldiğini ancak bunun, bölgeler arası seyahate kısıtlama getirecek düzeyde olmadığını savundu.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla ilk ve orta dereceli okulların 14 Eylül'de açılacağını duyurdu. (AA)

