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İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 456 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı ise 354 bin 950 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 79 bin 75'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 420'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 26 artarak 36 bin 166'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1184 artarak 239 bin 709'a yükseldi.

Öte yandan, artan vakalar nedeniyle geçen hafta OHAL'i 31 Ocak 2020'ye kadar uzatan, maskeyi açık alanlarda da zorunlu hale getiren İtalyan hükümetinin, yeni tedbirler içeren kararname üzerinde çalıştığı basına yansıdı.

Buna göre, hükümetin, özel kutlamalardan toplu davet ve etkinliklere, temas içeren basket ve halı saha gibi amatör düzeydeki spor etkinliklerini geçici süreliğine durdurmayı planladığı belirtildi. (AA)

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