HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya’da kuraklık: Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

İtalya’da kuraklık: Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

26.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve düşük yağış oranları nedeniyle yaşanan kuraklık krizi alarma neden oluyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Milano'da belediye süs havuzlarının kapatılması, klimaların 26 derecenin altında çalıştırılmaması gibi tedbirlere başvurdu.

İtalya’da kuraklık: Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

İtalya genelinde Mayıs ayında sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 1.83 derece üzerinde seyretti. Haziran ayı içinde de birçok kentte aşırı sıcaklıklar yüzünden en yüksek uyarı seviyesi olan "kırmızı" alarm verildi.

Yağış oranları ise Ocak-Mayıs arasında, 1800'lerden bu yana en düşük yağış rekorunun kırıldığı 2017 yılının bile altında kaldı.

Ülkenin en uzun nehri Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tarım üretimi açısından kritik olan Po havzası bölgesindeki onlarca belediyede su kullanımına kısıtlamalar getirildi.

Son olarak dün Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala bir dizi kuraklık tedbiri aldıklarını açıkladı.

Kentte süs havuzlarının suyunun kesilmesi, çimenler ve yeşil alanları sulayan fıskiyelerin kapatılması gibi önlemlere başvuruldu.

Ayrıca belediye vatandaşlardan ev ve işyerlerinde klimaları 26 derecenin altında çalıştırmamalarını istedi; mağazalara enerji kaybını önlemek amacıyla kapılarını kapalı tutmaları talimatı verildi.

Milano'nun içinde yer aldığı Lombardia bölgesi de 30 Eylül'e kadar su kullanımı konusunda acil durum ilan etti.

YAĞMUR DUASI

Milano'da Katolik Kilisesi'nin en yüksek temsilcisi olan Başpiskopos Mario Delpini dün yağmur duasına çıktı. Delpini, kuraklık sorununun ağır olduğu bölgelerdeki 3 kiliseye "hac ziyareti" yaparak cemaatle birlikte dua etti.

Başpiskopos ayrıca insanın doğayla ilişki biçiminin ve yaşam stilinin etkilerine dikkat çekti ve "doğal kaynakların israfı ve sömürülmesinden kaçınılması" mesajı verdi.

Öte yandan İtalya genelinde kuraklık alarmının kısa sürede hafiflemesi beklenmiyor. Tarım, Gıda ve Orman Politikaları Bakanı Stefano Patuanelli, "Gelecek haftalarda ülkenin neredeyse tamamının kırmızı alarm bölgesi haline gelmesini bekliyoruz.

Nehir ve göllerde su seviyesinin düştüğü, su kaynaklarının yetersiz kaldığı bölgeler gittikçe genişliyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den aylar sonra bir ilk!Putin'den aylar sonra bir ilk!
Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar! Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!
Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"Tatile yarım saat kala hüsran! "Geri dönmek zorunda kaldık"
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Polislere ateş edince vuruldu! İddialar dehşete düşürdü

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.