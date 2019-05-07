HABER

İtalya'da mafyaya karşı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzey bölgelerinde düzenlenen mafyaya karşı operasyonda aralarında siyasetçi, kamu görevlisi ve iş insanlarının da olduğu 43 kişi ihtiyati tutuklandı

MADRİD (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Piomento bölgelerinde mafyaya karşı gerçekleştirilen operasyonda aralarında siyasetçi, kamu görevlisi ve iş insanlarının da bulunduğu 43 kişinin ihtiyati tutuklandığı bildirildi.

İtalyan Ansa ajansının haberinde, Milano Mafya ile Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 250 kadar jandarma ve mali polisin katılımıyla Lombardia ve Piomente bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kamu ihalelerinde usulsüzlük, yolsuzluk, siyasi parti ve derneklere yasa dışı maddi kaynak sağlama gibi suçlardan tutuklanan 43 kişi arasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza İtalya Partisinden ve Milano Belediye Meclisi ile Lombardia Bölge Yönetiminde görevli olan bazı siyasetçilerin de bulunduğu kaydedildi.

İhtiyati tutuklananların 12'sinin cezaevine gönderildiği, 16'sına ev hapsi verildiği, diğerlerine de haftada bir kez karakola gidip imza atma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Savcılığın söz konusu mafya oluşumuyla ilgili 95 kişi hakkında soruşturma yürüttüğü ve yeni tutuklamaların olabileceği ifade edildi.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf ettiGözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti
Seçimden 37 gün sonra kurayla muhtar seçildiSeçimden 37 gün sonra kurayla muhtar seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya mafyaya karşı operasyon Milano

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.