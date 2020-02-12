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İtalya'da nüfusun azalma hızı 102 yılın en yükseğine çıktı: 'Ülkemizin varlığını ilgilendiren bir sorun'

12.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

İtalya'da doğum-ölüm oranlarına göre nüfus azalması son 102 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya ulusal istatistik kurumu (Istat) tarafından açıklanan verilere göre ülkede her 100 ölüm başına yalnızca 67 doğum gerçekleşiyor.

İtalya'da nüfusun azalma hızı 102 yılın en yükseğine çıktı: 'Ülkemizin varlığını ilgilendiren bir sorun'

İtalya'da doğum-ölüm oranlarına göre nüfus azalması son 102 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya ulusal istatistik kurumu (Istat) tarafından açıklanan verilere göre ülkede her 100 ölüm başına yalnızca 67 doğum gerçekleşiyor.

Bu oran, 1918 yılından bu yana en düşük doğal nüfus ikamesi seviyesini teşkil ediyor. Ülkede 10 yıl önce 100 ölüm başına 96 doğum kaydediliyordu.

Istat verilerine göre geçen yıl ülkede 435 bin doğum gerçekleşti. Bu sayı 2018'deki doğumlardan 5 bin daha az. 2019'da ölenlerin sayısı ise önceki yıla göre 14 bin artarak 647 bine ulaştı.

Dışarıdan alınan göç sayesinde doğum-ölüm farkının yol açtığı nüfus kaybı bir ölçüde kapatılsa da 2019'da İtalya nüfusu toplamda 116 bin azalarak 60 milyon 317 bine geriledi. İtalya nüfusunda böylece son 5 yıl üst üste azalma kaydedilmiş oldu.

İtalya'da her bir kadın başına düşen çocuk sayısı 1.29 oldu. Kadınların ortalama doğum yapma yaşı 32.1 olarak belirlendi. 35-39 yaşları arasında doğum yapan kadın sayısı, 25-29 yaşları arasında doğum yapanları geçti.

Ülkede ortalama yaşam süresi ise kadınlarda 85.3 yıl, erkeklerde 81 yıl olarak hesaplandı. Nüfusun yaş ortalaması da yükselerek 45.7'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı: Ülkemizin varlığını ilgilendiren bir sorun

Bu demografik veriler, nüfus azalması ve yaşlanması sorununu yeniden gündemin en önemli maddelerinden biri haline getirdi. Haber bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "İtalya'da doğum oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde", "Çocuk sayısı giderek azalıyor, İtalya zayıflıyor" gibi başlıklarla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da "Istat verileri, İtalya'da ailelerin sayısında önemli ölçüde azalma yaşandığını gösteriyor. Bu da ülkemizin dokusunun zayıfladığı anlamına geliyor, bu olguyla mücadele için gerekli her girişim yapılmalıdır… Bu ülkemizin varlığını ilgilendiren bir sorun" dedi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti de "Art arda 5 yıldır nüfus azalıyor, ülkeyi terk eden İtalyanların sayısı artıyor. Istat verileri durumun aciliyetine işaret ediyor" dedi. Zingaretti, anne-babalara destek ve gençlere kaliteli iş imkanı sağlamak gibi aile odaklı politikaların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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