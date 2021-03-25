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  4. İtalyan polisi fabrika baskınında milyonlarca AstraZeneca aşısı ele geçirdi

İtalyan polisi fabrika baskınında milyonlarca AstraZeneca aşısı ele geçirdi

25.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'yle Birleşik Krallık (BK) arasında teslimatlardaki eksiklikler nedeniyle yaşanan mücadele sürerken İtalyan polisi, AstraZeneca aşılarını aramak için Roma'nın dışında yer alan bir ilaç fabrikasına baskın düzenledi.

İtalyan polisi fabrika baskınında milyonlarca AstraZeneca aşısı ele geçirdi

The Independent'a açıklama yapan Carabinieri (İtalyan jandarması -ed.n.), ilaçların paketlenip hazır hale getirildiği Catalent'e ait Anagni'deki tesiste yapılan aramaya uzman gıda ve ilaç yetkililerinin de katıldığını söyledi.

İtalyan hükümet yetkilisi baskınların hafta sonu gerçekleştiğini açıkladı ve şunları söyledi:

"Cumartesi günü Avrupa Komisyonu, İtalya Başbakanı'ndan Anagni'de yer alan üretim fabrikasındaki bazı aşı partilerini doğrulamasını istedi. Başbakan da cumartesi ve pazar günleri Carabinieri’nin yürüttüğü teftişin emrini veren sağlık bakanını bilgilendirdi."

Teftiş edilen aşı partilerinin Belçika'ya gitmesi gerekiyordu.

İtalyan La Stampa gazetesi tesiste 29 milyon doz kadar aşı bulunduğunu belirtti, ne var ki bu rakam doğrulanamadı.

Bu sayı şimdi Brüksel ve BK arasındaki hararetli müzakerelerin konusu olan ilaç şirketi tarafından şimdiye kadar AB’ye teslim edilen 16 milyon dozun neredeyse iki katına tekabül ediyor.

YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYOR

AstraZeneca, haftalardır kaçırdığı teslimat hedefleri nedeniyle Avrupa Komisyonu'nun yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre dozların Hollanda'nın Leiden kentindeki Halix fabrikasında üretilmiş olması muhtemel. Halix hâlâ Avrupa İlaç Ajansı'nın onayını bekliyor ama onay bu hafta bile gelebilir.

AB kaynakları La Stampa gazetesine, aşıların BK'ye gönderileceğini ama aşı ihracatına dair geçen ay gelen yeni kurallarla bunun İtalya tarafından engellendiğini söyledi.

La Stampa'ya göre İtalya, AB İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, Hollanda'daki fabrikada üretilen dozların gönderildiği yeri araştırmaya karar vererek İtalyan polisini tesise dair bilgilendirene kadar dozların varlığından habersizdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı olayı araştırdığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, virüs oranlarının daha düşük olması ya da yurtiçindeki tedarikin yeterli olması nedeniyle aşıya AB'den daha az ihtiyaç duyduğuna karar verilen ülkelere aşı ihracatını engelleyebilecek yeni kuralları açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa'nın "çok ciddi bir epidemiyolojik durumla" karşı karşıya olduğunu söylerken, BK'nın yeni kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini belirtmeyi de reddetti.

AstraZeneca, Catalent tesisindeki 29 milyon aşının çoğunun AB ülkeleri, geri kalanınsa Dünya Sağlık Örgütünün ortak yöneticisi olduğu COVAX planınca desteklenen daha fakir ülkeler için olduğunu söyledi.

Şirket The Independent’a yaptığı açıklamada “COVAX ülkeleri dışında herhangi bir ülkeye planlanmış ihracat yok. COVAX’a sevk edilebilmek için kalite kontrolünden geçmeyi bekleyen 13 milyon doz aşı var” dedi ve ekledi:

Kalan 16 milyon, kalite kontrol onayı geldikten sonra bu ay ve nisanda Avrupa’ya gönderilecek.

Catalent yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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İtalya

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