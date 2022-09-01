İtiraf edin! Siz de tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz! İşte doğrusu

Çamaşır yıkamak en önemli ev işlerinden biridir. Ancak görev ne kadar yaygın olsa da bazı insanlar bazı şeyleri farklı şekilde yapabilir. 29 yaşında olmasına rağmen, makinesinin çekmecelerindeki üç tepsiyi nasıl kullanacağını hala anlamadığını ve yalnız olmadığını söyledi.

İngiliz radyo DJ’i Roman Kemp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Çamaşır makinesinde yer alan deterjan gözünde yer alan bölmelere hangisine ne konulduğunu bilmediğini söyleyen bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine hayranları DJ’i yorumlara boğdu.

Radyo sunucusu bir tweet'te "Ben Roman. 29 yaşındayım ve bunların her birine ne koyduğuma dair hiçbir fikrim yok..." dedi. Gönderi, o zamandan beri 1.300'den fazla retweet ve yaklaşık 51.400 beğeni topladı.

"YENİ KEŞFETTİM"

Ve o zamandan beri Facebook'taki Family Lockdown Ideas grubundaki bir anne tarafından da paylaşıldı. Şöyle yazdı: "Son 30 yıldır deterjanı ön yıkama çekmecesine koyduğumu yeni keşfettiğim için paylaşmak zorunda kaldım."

Gelen yorumlarda ağırlıklı olarak her bölmeye azar azar deterjan konulduğu yönündeydi. Birçok kişi de ortadaki haznenin yumuşatıcı olduğu yönünde hemfikirdi.

DETERJAN GÖZLERİNİN DOĞRU SIRALAMASI

Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecesinde 3 bölme bulunur. Ön yıkıma, ana yıkama ve yumuşatıcı olarak üç bölmeden oluşuyor.

Normal yıkama esnasında deterjan koyacağınız göz genellikle sol taraftaki II numaralı gözdür. Ortadaki göz, yumuşatıcı gözüdür ve sağdaki de ön yıkama gözüdür. Bu dizilimde, deterjan gözleri en fazla kullanılandan en az kullanılana doğru dizilmiştir.



