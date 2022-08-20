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'İttifak bozulmasın' diyen vatandaşa yanıt verdi! Akşener, yarını işaret etti

20.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın bozulmasından korktuğunu belirten bir vatandaşa yanıt verdi. İYİ Parti lideri Akşener, "Ben yarın o masada, buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.

'İttifak bozulmasın' diyen vatandaşa yanıt verdi! Akşener, yarını işaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu.

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"KORKUNUZ MU VAR?" DİYE SORDU

"İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener, 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener, "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi. Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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