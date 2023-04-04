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İttifak çalışması bozuldu, iddiaları aynı! Muharrem İnce ve Ümit Özdağ seçimi kazanmalarının koşulunu açıkladı

04.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ara ittifak kurma çalışmaları yürüten ancak kuramayan iki parti liderinin benzer çıkışları dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı adaylarından ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bir koşul öne sürerek 'Bu yapılırsa seçimi ilk turda kazanırım' iddiasını ortaya attı. İnce'nin gündem olan bu çıkışı daha önce, ATA İttifakı'nda yer alan ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tarafından da dile getirilmişti. İki lider de yaş sınırını işaret etti.

İttifak çalışması bozuldu, iddiaları aynı! Muharrem İnce ve Ümit Özdağ seçimi kazanmalarının koşulunu açıkladı

Kamuoyunda çoğunlukla gençlerin desteğini aldığı konuşulan ve kendisi de bu durumu doğrulayan Muharrem İnce seçimi kazanma iddiasını koruyor. Öyle ki İnce bir koşulun yerine getirilmesi durumunda seçimi ilk turda kazanacağını söyledi.

İnce, dün akşam HaberTürk'te katıldığı canlı yayında yaş oranı düştükçe oyunun arttığını öne sürdü. Seçimi birinci turda almasının tek yolu olduğunu belirten İnce şöyle konuştu:

"Seçimi birinci turda almamın tek bir yolu var seçmen yaşını 15'e düşürmek. Seçmen yaşı 15'e indirilirse net birinci turda alırım ama 18'de kaldığı sürece alamam."

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Çocuklar mı sizi destekliyor?" sorusu üzerine İnce şöyle devam etti:

"Evet. Yaş grubu aşağıya doğru düştükçe destek oranım artıyor. çünkü onlar da beni anlıyor."

ÖZDAĞ'DAN BENZER ÇIKIŞ! YAŞ FARKLI...

Muharrem İnce'nin ATA İttifakı'nın kuruluşundan ve kendi cumhurbaşkanlığını ilan edişinden önce ittifak çalışmaları yürüttüğü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da daha önce benzer bir iddiayı dile getirmiş ve şunları söylemişti:

"Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar.”

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Muharrem İnce Ümit Özdağ

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