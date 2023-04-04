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14 Mayıs öncesi ilk kritik viraj: 9 Nisan! İttifak senaryoları kulisleri hareketlendirdi! 42 il detayı…

04.04.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset kulisleri 14 Mayıs seçimlerinden önce ‘9 Nisan’ tarihine kilitlendi. Milletvekilleri aday listelerinin teslim edileceği tarih olan 9 Nisan için kulislerde konuşulan senaryolara göre çalışmalar hızlandı. İddiaya göre Millet İttifakı büyükşehirlerde ortak liste ile seçimlere girmeyecek ancak 42 il için oy oranlarına ve ihtimallere tek tek bakıldığı öğrenildi. İşte Millet İttifakı’nda aday listeleri için konuşulan o senaryolar…

14 Mayıs öncesi ilk kritik viraj: 9 Nisan! İttifak senaryoları kulisleri hareketlendirdi! 42 il detayı…

14 Mayıs seçimi öncesinde partiler için bir kritik viraj da 9 Nisan tarihi olarak konuşuluyor. Millet İttifakı da 9 Nisan’da teslim edilmesi gereken milletvekili adayları listesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin seçime ortak girme ihtimaliyle ilgili konuşulan “ittifak içi ittifak” önerisi görüşmeleri sonuç vermedi. Bu durumun bazı illerde ittifak içi ittifak olmayacağı anlamına gelmediğini söyleyen 6’lı masanın kurmayları, “Örneğin bazı illerde Gelecek Partisi Saadet ile birleşir, bazı illerde CHP aday göstermez başka bir partinin adayı gösterilir. Buna il bazında bakılır. Partiler çalışmalarına son şeklini veriyor” bilgisini aktardı. Masadaki dört partinin CHP ve İYİ Parti’den kontenjan istediği iddialarına ilişkin konuşan kurmaylar, “Hiçbiri doğru değil. Hatta her parti pazar günü kendi listesini verecek şekilde çalışıyor” dedi.

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'42 İLDE ORTAK ÇALIŞMA GEREĞİ GÖRÜLÜYOR'

İYİ Parti’nin yaklaşık 71 ilde kendi listeleriyle seçime girmek istediği belirtilirken diğer 10 ilde de ittifaka açık olduğu kaydedildi. 6 partinin de 30 büyükşehirde kendi logo ve adaylarıyla seçime girmek istediği aktarıldı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Toplam milletvekili sayısı 124 olan 42 ile ilişkin de bilgi veren kurmaylar, “Bu illerin 1-2-3 ve 4 olarak değişen milletvekili kontenjanları var. Diğer 39 ilin de toplamda 476 milletvekili var. Yani 42 ilde ortak çalışma gereği görünüyor. 42 ilin elbette ittifak olamaz. Ancak hepsine tek tek bakılır. Belki 10’unda ittifak olur, belki daha fazla olur. Bunlar değerlendirilecek” dedi.

Partilerin Meclis çoğunluğunu alma hassasiyetine dikkat ettiğini belirten kurmaylar, “Geçen seçimde 124 milletvekilinin 40’ını HDP, 60’ını AKP almış. Kalan 20 için kavga etmeyiz. Kabinede olması düşünülen isimlere ilişkin de “Kabinede görev alacaklar 6 partiden de aday gösterilmez. Bir iki kişi bile olsa milletvekilliğinden istifa edip bakanlığa geçmesini istemiyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı milletvekili adayları

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