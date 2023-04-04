HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den dikkat çeken sözler: 'Çok komik, çok trajik'

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den dikkat çeken sözler: 'Çok komik, çok trajik'

04.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi. Akşener için "Şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik" diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu için ise "Basiretsiz ve yetersiz" yorumunda bulundu.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den dikkat çeken sözler: 'Çok komik, çok trajik'

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçime hazır olduklarını ifade eden Bahçeli, "İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız" diye konuştu. Bahçeli, açıklamasının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi.

"ÇOK KOMİK, ÇOK TRAJİK"

Muhalefetin yetki alması durumunda Türkiye'yi bir ay içinde batıracağını iddia eden Devlet Bahçeli, "İYİ Parti Başkanı, şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor. Partisinin Ankara temayül yoklamasındaki şiddet ve kavga sahneleri iyi kostümü giymiş olanların gerçek yüzünü deşifre ediyor. Zillet ittifakı yamalı bohça gibi" diye konuştu.

thumbs_b_c_052377984b2aa7fdb67eb23179c47b70

"BUNLARDAN HİÇBİR YOL OLMAZ"

Altılı masanın 13 defa toplandığını hatırlatan Bahçeli, "Güç bela, masayı devirip tekrar toplayarak, birbirlerine demediklerini bırakmayarak sipariş edilmiş bir aday buldular. Bunlardan hiçbir yol olmaz. Kılıçdaroğlu, basiretsiz, hazırlıksız, başarısız ve yetersiz. Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, Kılıçdaroğlu ve diğer adayların Türkiye'mize bir şey kazandıracağını düşünmek bile aklın ve izanın ikarıdır" diye konuştu.

thumbs_b_c_132c62993d4d4f346bf2aa9321721170

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıgül'den "yeni seçimler olabilir" iddiası!Sarıgül'den "yeni seçimler olabilir" iddiası!
Rusya'yı kana bulamıştı! 'Melek yüzlü şeytan' yakalandıRusya'yı kana bulamıştı! 'Melek yüzlü şeytan' yakalandı
Rusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılarRusya’da 6.9'luk deprem! Kendilerini sokağa attılar
Anahtar Kelimeler:
seçim Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener MHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.