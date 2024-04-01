İttifak teklifi gündem olmuştu! Ümit Özdağ Meral Akşener’i 2 büyükşehirde geçti

Dün tüm Türkiye sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları ve oy oranları büyük bir ilgiyle takip edildi. Dikkat çeken sonuçlardan biri de Zafer Partisi ile İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki oy oranları oldu.

Son sonuçlara göre Zafer Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu İstanbul'da % 2,08 oy alırken İyi Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ise %0,63 oy aldı.

Öte yandan Ankara'da da tablo değişmedi. Zafer Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bartu Soral Ankara'da %1,50 oy, İyi Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ise %0,90 oy aldı.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYINDAN PAYLAŞIM

İstanbul'da % 2,08 oy alırken İyi Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu sonuçların ardından X hesabında paylaşımda bulundu. Kavuncu, sonuçların hayırlı olmasını dilerken yol arkadaşlarına da teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederken; partime, yol arkadaşlarıma, İstanbul teşkilatının bütün değerli mensuplarına yol arkadaşlıkları için teşekkür ederim. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 31, 2024







