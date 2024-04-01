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  4. İttifak teklifi gündem olmuştu! Ümit Özdağ Meral Akşener’i 2 büyükşehirde geçti

İttifak teklifi gündem olmuştu! Ümit Özdağ Meral Akşener’i 2 büyükşehirde geçti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.04.2024 08:09
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31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gitti. Birçok il ve ilçede değişimler yaşanırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce ittifak teklif ettiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 2 büyükşehirde fark attı.

İttifak teklifi gündem olmuştu! Ümit Özdağ Meral Akşener’i 2 büyükşehirde geçti

Dün tüm Türkiye sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte seçim sonuçları ve oy oranları büyük bir ilgiyle takip edildi. Dikkat çeken sonuçlardan biri de Zafer Partisi ile İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara'daki oy oranları oldu.

Son sonuçlara göre Zafer Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu İstanbul'da % 2,08 oy alırken İyi Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ise %0,63 oy aldı.

Öte yandan Ankara'da da tablo değişmedi. Zafer Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bartu Soral Ankara'da %1,50 oy, İyi Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ise %0,90 oy aldı.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYINDAN PAYLAŞIM

İstanbul'da % 2,08 oy alırken İyi Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu sonuçların ardından X hesabında paylaşımda bulundu. Kavuncu, sonuçların hayırlı olmasını dilerken yol arkadaşlarına da teşekkür etti.


Yerel Seçim 2024


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Meral Akşener Ümit Özdağ İYİ Parti Zafer Partisi
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