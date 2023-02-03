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İttifaklar arasında son durum ne? Son anket sonuçları paylaşıldı: Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti

03.02.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım tarihi güne doğru yaklaşıyor. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa 14 Mayıs günü seçmenler oylarını kullanmak için sandık başına gidecek. Peki seçimlerde hangi ittifak önde? Herkesi merak ettiği soru için 6 ilde kritik bir araştırma yapıldı. Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark görenleri şaşırttı. İşte Ankara, Bursa, Antalya, Kocaeli, Rize ve Konya'da son durum...

İttifaklar arasında son durum ne? Son anket sonuçları paylaşıldı: Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Resmi olarak duyurulmamasına rağmen 14 Mayıs Pazar günü vatandaşların sandıklara gitmesi bekleniyor. Kritik günlere yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri sonuçları tek tek paylaşıyor. Son anket ORC Araştırma Şirketi tarafından yapıldı. Dikkat çeken sonuçların yer aldığı araştırma Ankara, Kocaeli, Rize, Bursa, Antalya ve Konya'da yapıldı. Peki son araştırma şirketlerinden hangi ittifak önde? Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alabiliyor? İşte merak edilen sonuçlar...

bursa

BURSA

22-28 Ocak tarihleri arasında 2 bin 450 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 39,4 oy alırken altılı masayı oluşturan Millet İttifakı yüzde 49,6 oy aldı.

konya

KONYA

20-25 Ocak tarihleri arasında 1670 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada Cumhur İttifakı toplam yüzde 48,9 oranında destek görürken Millet İttifakı yüzde 47,2'de kaldı.

rize

RİZE

Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu Rize'de yapılan araştırma 24-28 Ocak tarihleri arasında 980 kişiyle yüz yüze yapıldı. Cumhur İttifakı yüzde 52,6 oranında destek alarak, yüzde 45,1 alan Millet İttifakı'nı geride bıraktı.

antalya

ANTALYA

ORC'nin Antalya'da yaptığı araştırma sonuçlarının verileri dikkat çekti. Anket 21-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 320 kişiyle yapıldı. Ciddi bir farkın görüldüğü sonuçlarda, Cumhur İttifakı yüzde 28,6 destek görürken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 61,7 olarak açıklandı.

kocaeli

KOCAELİ

25 -29 Ocak tarihleri arasıda 1780 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde Millet İttifakı yüzde 49,3 oy olarak, yüzde 39,6 destek gören Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

ankara

ANKARA

Başkentte yapılan araştırma 24-29 Ocak tarihleri arasında 2 bin 680 kişiyle yapıldı. Cumhur İttifakı toplamda yüzde 37,6 oranında destek görürken Millet İttifakı yüzde 53,4 oranıyla önde yer aldı.

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seçim ORC Araştırma anket

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