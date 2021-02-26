İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bursluluk takvimini açıkladı

Lüle: Eğitim canlıdır, yaşar. Ona hayat veren, sizin çocuklarınıza yön verirken kullandığınız yöntem ve araçlardır. Bunu gerçekleştirirken, Birleşmiş Milletler gibi önder yapıların, Bakanlığımızın düsturları bize yön verir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden Hedef 4’te yer alan “Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak” maddesi, herkes için kaliteli hayat boyu öğrenme fırsatlarının desteklenmesi, eğitim sektörünün temel konularından biridir.

“Sağlık çalışanı velilerden, okul ücretinin yarısını almıyoruz. Elbette tüm indirim ve burslarımız, kampüs kontenjanlarıyla sınırlı. Ancak, destek ve görev anlayışımızda sınır yoktur”.

Tüm bunların arasında, koşulları, kesintisiz eğitim anlayışıyla değerlendiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; 2021-2022 Eğitim/Öğretim Yılı bursluluk sınav takvimini açıkladı. Genel Müdür Ali Rıza LÜLE, pandeminin adsız kahramanları sağlık çalışanlarına yönelik burs olanağının toplum vicdanının sesi olduğunu söyledi.

UNESCO’nun Incheon Bildirisi, “Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru” başlığı ile kabul edilmiştir.

Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor.

'YÜZDE YÜZE VARAN BURS OLANAĞININ HEDEFİ FIRSAT EŞİTLİĞİDİR'

Ali Rıza Lüle, her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak yorumladı ve bursluluk sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan okula giriş ve bursluluk sınavı; 4. sınıflar için 9 Mart, 5. sınıflar için 11 Mart, 6 ve 7. sınıflar için 12 Mart, 8. sınıflar için ise 15 Mart tarihinde yüz yüze uygulanacak.

Türkiye çapındaki tüm kampüslerde gerçekleşecek olan Doğa Koleji okula giriş ve bursluluk sınavı;

sınıflar için 17 Mart, 10. sınıflar için 18 Mart, 11. sınıflar için ise 19 Mart tarihinde yüz yüze uygulanacak.

Sınava bu yıl da rekor başvuru bekleniyor. Burs desteği oranı kampüslerin kontenjanlarıyla sınırlı olacak. Sınava kayıt ve bilgi için; bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.



