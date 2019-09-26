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İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Temizer atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi: - "Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Yavuz Temizer görevlendirildi"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya İl Başkanlığında Ahmet Aydın'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer'in atandığını bildirdi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldığını söyledi.

İl teşkilatında bir kutuplaşma olduğunu ve sık sık genel merkeze gerek İl Başkanı Ahmet Aydın gerekse diğer teşkilat üyelerine ilişkin şikayetler gittiğini öne süren Bahşi, "Genel Başkanımız Meral Akşener, gruplaşmaların çözülebilmesi amacıyla Antalya dışından bir atamanın daha sağlıklı olabileceği yönünde karar verdi. Bu doğrultuda Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Yavuz Temizer görevlendirildi." diye konuştu.

Bahşi, Temizer'in gelecek hafta görevine başlayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Aydın Feridun Bahşi İYİ parti yavuz temizer

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