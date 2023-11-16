SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

Son dakika haberine göre İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara’ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.
Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti’den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.