HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

16.11.2023 12:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Son günlerde istifalarla gündeme gelen İYİ Parti'de bir ayrılık daha yaşandı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa etti.

SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Adnan Beker istifa etti

Son dakika haberine göre İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralılara ve Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğünden partisinden istifa ettiğini bildirdi. Beker, Türk milletine ve Ankara’ya azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

3 İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti’den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etmişti.

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı!İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı!
Bebeğini havluya sarıp çöpe atmıştı! Kendini bakın nasıl savunduBebeğini havluya sarıp çöpe atmıştı! Kendini bakın nasıl savundu
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında darbetti, arkadaşına kaydettirdiTartıştığı kişiyi sokak ortasında darbetti, arkadaşına kaydettirdi
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti son dakika
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Özgür Özel o başkanları işaret etti! İşte koltuğu sallantıda olan 3 isim

Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

Netanyahu'ya soğuk duş, WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: 'Günleri sayılı'

Netanyahu'ya soğuk duş, WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: 'Günleri sayılı'

'Sarallar' çökertilmişti! Görüntüler ortaya çıktı, dehşet anları böyle görüntülendi

'Sarallar' çökertilmişti! Görüntüler ortaya çıktı, dehşet anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.